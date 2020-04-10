Державне бюро розслідувань повідомило колишній народній депутатці Тетяні Чорновол про підозру у підпалі офісу "Партії регіонів" і діях, які спричинили смерть людини під час протестів на Майдані.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

“Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань повідомили про підозру народному депутату VIII скликання. Її підозрюють в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, здійсненому за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб”, – сказано в повідомленні.

У ДБР стверджують, що підозрювана 18 лютого 2014 роки керувала діями осіб і сама брала участь в підпалі будинку на вулиці Липській у Києві, де знаходився офіс політичної партії, в результаті чого загинула людина.

“Слідчими ДБР проведені обшуки за місцем проживання підозрюваної, в ході яких вилучено речі, які мають доказове значення для розслідування, предмети з ознаками холодної та вогнепальної зброї, патрони”, – йдеться в повідомленні.

У Бюро підкреслюють, що підозрюваній в разі підтвердження провини може загрожувати позбавлення волі на 10-15 років або довічне ув’язнення.