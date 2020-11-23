Як відомо, 10 вересня Рада Європейського Союзу продовжила на пів року санкції щодо осіб і організацій, які загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. Ці санкції стосуються 41 фізичної та 28 юридичних осіб.

До санкцій, які діятимуть до 15 березня, 23 листопада доєдналися ще чотири європейські країни, які не є членами блоку.

“Країни-кандидати Чорногорія та Албанія, а також країни Європейської асоціації вільної торгівлі Ліхтенштейн та Норвегія, які є членами Європейського економічного простору, приєднуються до цього Рішення Ради”, — йдеться у заяві

Зазначається, що ці країни забезпечать, щоб їхня національна політика відповідала цьому рішенню Ради, і Європейський Союз вітає це.