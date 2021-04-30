Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Співробітники Служби безпеки задокументували масове виготовлення підроблених довідок про результати проведення ПЛР-тестів у чотирьох київських приватних лабораторіях однієї комерційної структури. Назву компанії не розголошують.
За інформацією слідства, зловмисники використали відсутність належного контролю якості лабораторних досліджень і вносили неправдиву інформацію до мобільного додатку “Дій вдома”.
Інформацію про можливість зробити підроблений тест ділки розміщували в Інтернеті. З пропозицією зверталися до громадян, які повернулись із-за кордону і мали проходити 14-денну самоізоляцію.
Вартість підроблення сягала до 1 тисячі гривень (коливалась залежно від терміновості видачі довідки). Тести у цих клініках здавали кілька сотень осіб.
Під час обшуків правоохоронці вилучили касові книги, квитанції, сфальшовані довідки про результати ПЛР-тестів та інші матеріали, що підтверджують проведення оборудок.
Наразі тривають слідчі дії, розслідування ведуть за статтями 190 і 366 Кримінального кодексу України (шахрайство та службове підроблення). Про затримання та оголошення підозр не інформують.
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