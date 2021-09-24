Протягом найближчих тижнів Житомирська, Луганська, Львівська та Харківська області можуть перейти в "червоний" рівень епіднебезпеки.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, повідомляє агентство “Інтерфакс”.

“Є певна частина регіонів, які нині є в зоні ризику входження вже навіть до “червоного” рівня епіднебезпеки. Це – Житомирська, Луганська, Львівська та Харківська області. Ці регіони можуть перейти до “червоного” рівня протягом двох-трьох тижнів. Тому вони потребуватимуть найбільшої уваги”, – сказав він.

Кузін також зазначив, що станом на 24 вересня вже дев’ять регіонів демонструють ознаки “помаранчевого” рівня.

Водночас, за його словами, навантаження на систему охорони здоров’я країни наразі контрольоване: зайнято 34% ліжок реанімації, 31% ліжок із киснем та 13% апаратів ШВЛ, а кількість пацієнтів, яким призначено кисень, – 19% від кількості ліжок із киснем.

Кузін також наголосив, що 95% госпіталізованих у лікарнях – невакциновані.