Про це пише Harper’s Bazaar.

Нові фотографії королеви, принца Чарльза, принца Вільяма і принца Джорджа були випущені в рамках ініціативи Британського легіону “Разом на Різдво”.

У серії фото чотири покоління королівської сім’ї – перші в лінії спадкоємності – готують особливі різдвяні пудинги. Їх вік показує різноманітність тих, кого підтримує легіон, від дітей військовослужбовця до ветеранів Другої світової війни.

Благодійна кампанія “Разом на Різдво” покликана забезпечити додаткову підтримку Збройним силам і ветеранським громадам за допомогою проведення щорічних святкових зборів по всій мережі інформаційно-пропагандистських центрів.

Королівські різдвяні пудинги стануть частиною пудингів, розподілених по мережі благодійних організацій у Великобританії і Співдружності і стануть центральними елементами наступаючих свят.