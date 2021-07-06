Випробування чотириденного робочого тижня в Ісландії були названі "приголомшливим успіхом", і дослідження показали, що ця ініціатива допомогла підвищити продуктивність і привела до загального поліпшення добробуту працівників.

Про це йдеться в дослідженні, проведеному компаніями Alda і Autonomy у співпраці з урядом Ісландії та владою Рейк’явіка.

Випробування проходили в період з 2015 по 2019 рік, і в кінцевому підсумку в них взяли участь понад 2500 робітників, або близько одного відсотка працездатного населення Ісландії.

Представники різних професій, включаючи офісних працівників, дитячих вихователів, постачальників соціальних послуг та працівників лікарень, перейшли з 40-годинного робочого тижня на 35- або 36-годинний робочий тиждень, але отримували таку ж заробітну плату.

Зазначається, що завдяки успіху випробувань профспілки “домоглися постійного скорочення робочого часу для десятків тисяч своїх членів”.

В цілому, приблизно 86% всього працюючого населення Ісландії “наразі або перейшли на роботу зі скороченим робочим днем, або отримали право скорочувати свій робочий час”.

“Це дослідження показує, що найбільше в світі випробування скороченого робочого тижня в державному секторі за всіма параметрами мало приголомшливий успіх. Це показує, що державний сектор дозрів для того, щоб стати першопрохідцем в скороченні робочого тижня, і цим прикладом можуть скористатися й інші країни”, – сказав директор з досліджень Autonomy Вілл Стронг.

Незважаючи на побоювання, що більш короткий робочий тиждень ненавмисно призведе до перевтоми, результати випробувань прямо суперечать цьому.

Випробування також привели до помітного поліпшення самопочуття працівників, яке покращилось за низкою показників, від стресу і вигорання до здоров’я і балансу між роботою та особистим життям.