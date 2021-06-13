Про це повідомляє місцеве видання “Думская”.
В рамках півмарафону відбулися різні види змагань: індивідуальні забіги на 21 км, spotrtbank забіг 10 км і 4,2 км, командні змагання, естафета, Ветеранська десятка, дитячі старти (1000, 500 і 100 м) та “Сімейний забіг” (1,6 км).
Так, наймолодшим учасником забігу, який на біговелі подолав 4,2 км, став маленький Лев Прищепа. Поруч із хлопчиком біг його батько.
Один з учасників фінішував разом зі своєю восьмимісячної донькою на руках.
- 30 серпня 2018 року в центрі Вінниці на площі Незалежності, що перед будівлею мерії, український стронгмен Сергій Грачов встановив рекорд України з трак-пулу.