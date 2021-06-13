У Греції суд засудив чотирьох афганців-біженців до 10 років тюремного ув'язнення для кожного після того, як їх звинуватили у підпалі найбільшого в Європі табору для мігрантів. Інцидент трапився минулого року.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Обвинувачені заперечували свою провину, а їхні адвокати назвали судовий процес несправедливим.

Трагедія сталася в переповненому таборі Морія на острові Лесбос, тоді майже 13 000 людей залишилися без даху над головою.

Повідомлялося, що пожежу влаштували шестеро афганських біженців. Трьом обвинуваченим на момент арешту не виповнилося 18 років, але грецька влада не визнали їх неповнолітніми.

Судовий процес багато в чому ґрунтувався на свідченнях іншого афганця-мігранта, який упізнав обвинувачених.

Підсудні заявили, що їх підставили, тому що вони були хазарійцями, етнічною меншиною в Афганістані.

Табір Морія був спроєктований для розміщення 3000 мігрантів, але став переповненим після того, як у 2015 році до нього почали прибувати біженці. Більшість з них прибули з Близького Сходу, Африки та Південної Азії.

У тимчасовому таборі на Лесбосі проживає близько 6000 чоловік. Планується будівництво нового об’єкта. В цілому на грецьких островах залишається близько 10 000 мігрантів.