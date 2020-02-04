Про це повідомила пресслужба відомства.
“Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили чотирьом громадянам України про підозру за фактами участі у незаконних збройних формуваннях “ДНР” та жорстокого поводження з військовополоненими (ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 438 КК України)”, – йдеться в повідомленні.
За версією слідства, вони брали участь у проведенні так званого “параду полонених” в окупованому Донецьку 24 серпня 2014 року, коли 50 військовополонених вишикували у похідну колону та у супроводі озброєних гвинтівками осіб змусили рухатись по центральній вулиці окупованого Донецька.
При цьому, під час руху указаної колони військовополонені зазнавали образ, ударів та побоїв, чим принижувалась їхня честь і гідність.
Зазначається, що проведення подібних заходів порушує Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року, яка визначає гуманне поводження з ними, гарантує їх захист, зокрема від актів насилля чи залякування, а також від образ та цікавості публіки.
- Раніше повідомлялося, що двом чоловікам, які брали участь в облозі українських військових об’єктів під час анексії Криму в 2014 році, оголошено про підозру. Їх дії кваліфіковані за двома статтями Кримінального кодексу.