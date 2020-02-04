Прокурори Офісу генпрокурора повідомили про підозру чотирьом бойовикам, які 24 серпня 2014 року провели українських військовополонених "коридором ганьби".

Про це повідомила пресслужба відомства.

“Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили чотирьом громадянам України про підозру за фактами участі у незаконних збройних формуваннях “ДНР” та жорстокого поводження з військовополоненими (ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 438 КК України)”, – йдеться в повідомленні.

За версією слідства, вони брали участь у проведенні так званого “параду полонених” в окупованому Донецьку 24 серпня 2014 року, коли 50 військовополонених вишикували у похідну колону та у супроводі озброєних гвинтівками осіб змусили рухатись по центральній вулиці окупованого Донецька.

При цьому, під час руху указаної колони військовополонені зазнавали образ, ударів та побоїв, чим принижувалась їхня честь і гідність.

Зазначається, що проведення подібних заходів порушує Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року, яка визначає гуманне поводження з ними, гарантує їх захист, зокрема від актів насилля чи залякування, а також від образ та цікавості публіки.