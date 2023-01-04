Чотирьох агентів РФ з Донецької області засудили від шести до восьми років позбавлення волі. Російські поплічники збирали дані про підрозділи Сил оборони й об’єкти критичної інфраструктури у прифронтових районах регіону.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Агенти збирали інформацію про базування та переміщення українських військ на Бахмутському і Краматорському напрямках. Вони інформували росіян про технічний стан енергогенеруючих об’єктів, по яких ЗС РФ завдавали ракетних ударів.

Поплічників викрито у результаті спецоперації СБУ на території Донецької області. Проти агентів знайдено неспростовні докази вини. Суд призначив їм від шести до восьми років позбавлення волі, оскільки вони співпрацювали зі слідством.