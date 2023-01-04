Про це повідомила Служба безпеки України.
Агенти збирали інформацію про базування та переміщення українських військ на Бахмутському і Краматорському напрямках. Вони інформували росіян про технічний стан енергогенеруючих об’єктів, по яких ЗС РФ завдавали ракетних ударів.
Поплічників викрито у результаті спецоперації СБУ на території Донецької області. Проти агентів знайдено неспростовні докази вини. Суд призначив їм від шести до восьми років позбавлення волі, оскільки вони співпрацювали зі слідством.
Серед засуджених був інформатор, який намагався виявити бойові позиції реактивних артилерійських систем HIMARS. Ще однією зловмисницею виявилася колишня електромонтерка з міста Добропілля. Жінка передавала російським загарбникам інформацію про відновлення електропостачання в Покровському районі. Вона підтримувала зв’язок з росіянами через свою знайому із тимчасово захопленої території регіону.
Отримані відомості потрібні були російським військовим для підготовки повторних обстрілів критичної інфраструктури.
- У Харківській області суд виніс вирок колишньому артдиректору одного з телеканалів – 10 років позбавлення волі. Чоловік виготовляв листівки для військових російської армії.
- Служба безпеки України викрила ще одного поплічника росіян у результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Затриманий працював пліч-о-пліч з окупантами та займався затриманням українських патріотів.