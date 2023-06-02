У Києві чотирьом блогерам, які поширювали відео роботи ППО у соціальних мережах, обрали запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Джерело: Київська міська прокуратура.

За клопотанням Київської міської прокуратури чотирьом особам, яких підозрюють у поширенні в інтернеті інформації про роботу ППО та наслідки ураження повітряних цілей, обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Згідно з ухвалами суду підозрюваним заборонено залишати місце проживання до 31 липня 2023 року.

Зазначимо, підозрювані під час масованої ракетної атаки РФ 16 травня по території Києва поширили відео роботи протиповітряної оборони України. Відзняті матеріали вони розмістили у соціальних мережах.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 114-2 КК України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Прокуратура закликає громадян відповідально поставитися до заборон знімати та оприлюднювати відео роботи протиповітряної оборони України та наслідків ураження повітряних цілей, оскільки ворог може відстежувати такі повідомлення і коригувати удари.