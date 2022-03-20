Про це повідомляє окремий загін спеціального призначення “Азов”.
Окупанти продовжують цинічно знищувати міста, застосовуючи для цього весь доступний арсенал. Загарбники атакували Маріуполь з моря після авіації, артилерії, різних систем та танків. Цього разу вони використали важке озброєння бойових кораблів.
Також рятувальникам вдалося знешкодити маячки, по яких ворог планував коригувати вогонь. Вони були заховані в мобільному телефоні та портативній колонці. Бійці прикордонної служби побачили цивільний автомобіль, який зупинився і пасажири залишили речі разом із маячками.
- Нагадаємо, ворог скинув авіабомбу на школу мистецтв №12 у Маріуполі, де переховувались жінки, діти та люди похилого віку. Кількість постраждалих встановлюється.
- Голова ради директорів компанії “Індустріальний союз Донбасу”, президент футбольного клубу “Металург” Сергій Тарута заявив, що головна мета російських загарбників у Маріуполі — це геноцид та голодомор.
- Греція висловила готовність відновити зруйнований російськими загарбниками пологовий будинок в українському місті Маріуполь.