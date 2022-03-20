Ворог обстріляв Маріуполь Донецької області з моря. Російські загарбники застосували для атаки чотири важко озброєних бойових кораблів військово-морського флоту Росії.

Про це повідомляє окремий загін спеціального призначення “Азов”. Окупанти продовжують цинічно знищувати міста, застосовуючи для цього весь доступний арсенал. Загарбники атакували Маріуполь з моря після авіації, артилерії, різних систем та танків. Цього разу вони використали важке озброєння бойових кораблів.

Також рятувальникам вдалося знешкодити маячки, по яких ворог планував коригувати вогонь. Вони були заховані в мобільному телефоні та портативній колонці. Бійці прикордонної служби побачили цивільний автомобіль, який зупинився і пасажири залишили речі разом із маячками.