Найближчим часом про заборону імпорту російського золота оголосять Велика Британія, США, Японія та Канада. Британський прем'єр Борис Джонсон закликав інших учасників G7 приєднатися до бойкоту.

Про це повідомляє німецький мультимедійне видання DW із посиланням на повідомлення пресслужби британського уряду.

Ці чотири країни G7 мають намір розширити санкції проти РФ та запровадити заборону на імпорт російського золота.

У документі наголосили, що на саміті прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон переконуватиме інші держави G7 приєднатися до заборони.

На думку британського уряду, ці заходи “безпосередньо торкнуться російських олігархів” і “саме серце машини війни” президента РФ Володимира Путіна.

“Необхідно перекрити грошовий кран путінському режиму”, – йдеться у повідомленні.

У документі також зазначили, що заборона на імпорт російського золота, враховуючи центральну роль Лондона в міжнародній торгівлі цим дорогоцінним металом і паралельні заходи, що вживаються США, Японією та Канадою, матиме “загальносвітові наслідки та виведе російське золото з офіційних міжнародних ринків”. Мета цих санкцій – ще сильніше ізолювати РФ від міжнародної фінансової системи.

Саміт G7

26 червня в Німеччині у замковому курорті Шлосс Ельмау біля підніжжя найвищої гори Німеччини Цугшпіц розпочався триденний саміт G7.Очікується, що лідери G7 прагнутимуть продемонструвати єдиний фронт у підтримці України настільки, наскільки це буде необхідно. Вони шукатимуть шляхи посилення тиску на Кремль, хоча вони хочуть уникнути санкцій, які можуть розпалити інфляцію та посилити кризу вартості життя, яка вплине на життя і в їхніх країнах.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон учергове наголосить на необхідності беззаперечної підтримки України. Він переконаний: будь-які ознаки втоми або коливання з боку партнерів нашої держави зіграють на руку Кремля. Щоб допомогти з цією нагальною потребою, Велика Британія готова надати ще 525 мільйонів доларів США у вигляді гарантій для кредитування Світового банку пізніше цього року. Разом з цією оголошеною сьогодні фінансовою допомогою, сукупна економічна та гуманітарна підтримка Великої Британії для України цього року вже становить 1,8 мільярда доларів США.

Шведський політик і дипломат, експрем’єр-міністр Карл Більдт назвав нанесені по Києву ракетні удари сигналом для саміту G7:“Важко сприймати сьогоднішню ранкову ракетну атаку на житлові райони Києва як не навмисну російську ескалацію та сигнал до зустрічі G7 в Ельмау сьогодні”, – написав політик.