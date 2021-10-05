Україна, Албанія, Чорногорія та Норвегія підтримали продовження антиросійських санкцій за окупацію Криму та розгортання війни на Донбасі.

Про це йдеться в заяві на сайті Ради ЄС.

“Країни-кандидати на вступ до ЄС Чорногорія та Албанія, країна Європейського економічного простору Норвегія, а також Україна приєдналися до рішення Ради ЄС. Вони гарантуватимуть, що їх національна політика відповідатиме даним рішенням Ради”, – йдеться в заяві.

Це санкції за окупацію Криму та розгортання війни на Донбасі, які передбачають обмеження на поїздки до країн ЄС, заморожування фінансових активів і заборону на надання грошових коштів або інших економічних ресурсів включеним до списку особам. У вересні їх продовжили до 15 березня 2022 року. Наразі у санкційному списку 177 фізичних та 48 юридичних осіб.

Обмеження було запроваджено у березні 2014 рок, їх подовжують кожні пів року.