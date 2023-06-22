Ідея полягає в тому, що працівники працюватимуть чотири дні на тиждень, при цьому отримають ту ж саму зарплату та такі ж самі обов’язки і навантаження.

Джерело: Euronews

Прихильники чотириденного робочого тижня зазначають, що така ідея призводить до балансу між роботою та особистим життям, а також задоволення і продуктивність працівників підвищується.

Бельгія стала першою країною в Європі, яка запровадила чотириденний робочий тиждень. У лютому 2022 року бельгійські працівники отримали право працювати протягом чотирьох днів замість звичайних п’яти без втрати зарплати. Новий закон дозволяє працівникам вирішувати, працювати їм чотири чи п’ять днів на тиждень. Але це не означає, що вони працюватимуть менше – вони просто скоротять свій робочий час до меншої кількості днів.

“Мета полягає в тому, щоб дати людям і компаніям більше свободи організовувати свій робочий час”, – заявив прем’єр-міністр Бельгії Александер де Кроо.

У 2019 році технологічний гігант Microsoft поекспериментував із цією ідеєю, запропонувавши співробітникам триденні вихідні кожного тижня.

Цей крок підвищив продуктивність на 40 відсотків і призвів до підвищення ефективності роботи.

Відповідно до опитування, проведеного американською компанією Qualtrics, відомо, що 92 % американських працівників підтримують скорочений робочий тиждень, навіть якщо це означає довшу роботу.