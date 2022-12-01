Про це йдеться у матеріалі CNN.
Жодна з 27 компаній-учасниць, які відповіли на опитування 4 Day Week Global, не сказала, що схиляється або планує повернутися до “колишньої п’ятиденної рутини”. Близько 97% із 495 працівників, сказали, що точно хочуть продовжити чотириденний тиждень.
Більшість компаній, які брали участь у дослідженні, були розташовані в США та Ірландії. Вони оцінили свій загальний досвід на 9 із 10 на основі продуктивності.
Працівники так само позитивно оцінили випробування, повідомляючи про зниження рівня стресу, втоми, безсоння та виснаження, а також про покращення фізичного та психічного здоров’я.
Випробування також сприяло прибуткам компанії. Відповідно до опитування, середній дохід зріс на 38% порівняно з тим же періодом минулого року.
Некомерційна організація 4 Day Week Global співпрацювала з дослідниками Бостонського коледжу, Університетського коледжу Дубліна та Кембридзького університету для дослідження.
Професорка соціології в Бостонському коледжі та провідна дослідниця випробування Джульєт Шор зазначила, що співробітники не повідомляли про підвищення інтенсивності своєї роботи.
“Це свідчить про те, що стратегія реорганізації роботи була успішною, і результативність не була досягнута через [прискорення], що не є ані стійким, ані бажаним”, — пояснила вона.
Своєю чергою, Джон Леланд, директор зі стратегії Kickstarter, краудфандингового сайту, який бере участь у випробуванні, описав графік як “справжній безпрограшний”.
“4-денний тиждень змінив наш бізнес і наших людей. Персонал більш зосереджений, більш заангажований і більш відданий у допомозі досягнення кращих цілей”, – сказав він у заяві.
Окреме шестимісячне випробування у Сполученому Королівстві, яке також проводило 4 Day Week Global і включало 70 компаній і 3300 працівників, завершилося цього місяця. Результати цього випробування — найбільшого в світі тепер — мають бути опубліковані в лютому.
Раніше гендиректор 4 Day Week Global Джо О’ Коннор заявив, що у міру того, як світ виходить з пандемії, все більше компаній усвідомлюють, що новим кордоном для конкуренції є якість життя і що скорочена година роботи, орієнтована на результат, є засобом, щоб дати їм конкурентну перевагу.
- Випробування чотириденного робочого тижня в Ісландії були названі “приголомшливим успіхом”, і дослідження показали, що ця ініціатива допомогла підвищити продуктивність і привела до загального поліпшення добробуту працівників.
- Через російсько-українську війну кожен 5 українець та українка матимуть проблеми з психічним здоров’ям. Деякі випадки потребуватимуть медикаментозного лікування.
- У червні тисячі робітників в Ірландії почали випробування чотирьохденних робочих тижнів після того, як країна приєдналася до міжнародного тестування системи.