За словами організаторів міжнародної пілотної програми із запровадженням чотириденного робочого тижня, через шість місяців більшість із 33 компаній і 903 працівників, які випробовують графік без зниження зарплати, навряд чи коли-небудь повернуться до стандартного робочого тижня.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

Жодна з 27 компаній-учасниць, які відповіли на опитування 4 Day Week Global, не сказала, що схиляється або планує повернутися до “колишньої п’ятиденної рутини”. Близько 97% із 495 працівників, сказали, що точно хочуть продовжити чотириденний тиждень.

Більшість компаній, які брали участь у дослідженні, були розташовані в США та Ірландії. Вони оцінили свій загальний досвід на 9 із 10 на основі продуктивності.

Працівники так само позитивно оцінили випробування, повідомляючи про зниження рівня стресу, втоми, безсоння та виснаження, а також про покращення фізичного та психічного здоров’я.

Випробування також сприяло прибуткам компанії. Відповідно до опитування, середній дохід зріс на 38% порівняно з тим же періодом минулого року.

Некомерційна організація 4 Day Week Global співпрацювала з дослідниками Бостонського коледжу, Університетського коледжу Дубліна та Кембридзького університету для дослідження.

Професорка соціології в Бостонському коледжі та провідна дослідниця випробування Джульєт Шор зазначила, що співробітники не повідомляли про підвищення інтенсивності своєї роботи.

“Це свідчить про те, що стратегія реорганізації роботи була успішною, і результативність не була досягнута через [прискорення], що не є ані стійким, ані бажаним”, — пояснила вона.

Своєю чергою, Джон Леланд, директор зі стратегії Kickstarter, краудфандингового сайту, який бере участь у випробуванні, описав графік як “справжній безпрограшний”.

“4-денний тиждень змінив наш бізнес і наших людей. Персонал більш зосереджений, більш заангажований і більш відданий у допомозі досягнення кращих цілей”, – сказав він у заяві.

Окреме шестимісячне випробування у Сполученому Королівстві, яке також проводило 4 Day Week Global і включало 70 компаній і 3300 працівників, завершилося цього місяця. Результати цього випробування — найбільшого в світі тепер — мають бути опубліковані в лютому.

Раніше гендиректор 4 Day Week Global Джо О’ Коннор заявив, що у міру того, як світ виходить з пандемії, все більше компаній усвідомлюють, що новим кордоном для конкуренції є якість життя і що скорочена година роботи, орієнтована на результат, є засобом, щоб дати їм конкурентну перевагу.