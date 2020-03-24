Відповідний пост нардеп опублікувала в Facebook.

На думку нардепа, влада використовує обмежувальні заходи (карантин та можливе введення надзвичайного стану) через “безпорадність від непрофесіоналізму” та для того, щоб “скористатися коронавірусом для цементування влади”.

Климпуш-Цинцадзе рішуче засудила такі дії влади та висловила думку, що такі заходи не вирішать проблему з розповсюдженням COVID-19, а тільки погіршать її і “призведуть до колапсу країни”.

“А у нас: відосики, порожні обіцянки про мільйони тестів, на ділі — не мільйони і не тих, розпродаж найнеобхідніших засобів захисту закордон, помпезні Нові Санжари і десятки тисяч повернених громадян без обсервації та ізоляції, нуль реакції на аларм від Секретаря РНБОУ (підозрюю, що воно і до Президента було спрямовано, не лише до Прем’єра), а на цьому тлі…. Надзвичайний стан… Він не вирішить проблеми, а лише поглибить її і призведе до колапсу країни. Протидіяти пандемії треба спланованими і прорахованими заходами, а не хаотичними обмеженнями”, — заявила вона.

Нардеп також додала, що для ефективної боротьби з COVID-19, на її думку, необхідно тестувати “всіх, з і без симптомів, тих, хто був у контакті, у всіх закладах, де вже виявлені випадки, хто повернувся з-за кордону” .

Крім цього, нардеп виступила проти ініціативи віце-спікера Верховної Ради Руслана Стефанчук на час карантину через спалах коронавірусу проводити засідання ВР та комітетів в режимі відеоконференції.

“Ініціатива онлайн-голосування ВРУ не передбачена Конституцією. Крапка. Немає ніякої необхідності ламати Основний Закон. Інакше — це дуже ниций спосіб через сумнівний “одобрямс” наділити себе царськими повноваженнями”, — підсумувала вона.