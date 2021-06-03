Про це повідомляє видання Artnet.

Репродукцію викупив американець Реймонд Хеккінг у 1950-х роках у торговця антикваріатом. Довгий час він намагався довести, що у Луврі висить підробка, а він володіє оригіналом картини Леонардо да Вінчі.

За його версією, експонат у музеї підмінили під час повернення картини з Італії після крадіжки 21 серпня 1911 року. Для злодія Вінченцо Перуджі ця робота стала вінцем його кар’єри, але Хеккінгу пощастило менше – мистецтвознавці швидко розпізнали підробку.

Christie’s назвав лот на честь Реймонда Хеккінга й анонсував онлайн-торги 11-18 червня. За попередньою оцінкою експертів, вартість картини може дійти до 300 тис. євро.