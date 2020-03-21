У зв'язку з введенням надзвичайної ситуації через коронавірус в Чернівцях заборонили виходити з дому дітям у віці до 14 років без батьків.

Про це заявив мер міста Олексій Каспрук.

Він підкреслив, що “заборонено появу в місті дітей до 14 років без супроводу дорослих”.

“Введено карантин в навчальних закладах, в дошкільних установах. На жаль, не всі батьки розуміють, що зараз карантин, а не канікули. Тому заборонено появу в місті дітей до 14 років без супроводу дорослих. Дитина повинна виходити з дому тільки з важливою метою. Наприклад, відвідування лікаря або інші обставини непереборної сили. Чи не для того, щоб погуляти і пограти з хлопцями у футбол. Ще раз повторюся: ймовірність зараження дуже висока”, – заявив він.

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Також мер анонсував, що з понеділка, 23 березня, в місті буде призупинено будівельні та ремонтні роботи, за винятком аварійних об’єктів і об’єктів інфраструктури.

Каспрук зазначив, що візьме на контроль питання про те, щоб в магазини і аптеки заходили люди тільки в засобах індивідуального захисту.