Про це заявив мер міста Олексій Каспрук.
Він підкреслив, що “заборонено появу в місті дітей до 14 років без супроводу дорослих”.
“Введено карантин в навчальних закладах, в дошкільних установах. На жаль, не всі батьки розуміють, що зараз карантин, а не канікули. Тому заборонено появу в місті дітей до 14 років без супроводу дорослих.
Дитина повинна виходити з дому тільки з важливою метою. Наприклад, відвідування лікаря або інші обставини непереборної сили. Чи не для того, щоб погуляти і пограти з хлопцями у футбол. Ще раз повторюся: ймовірність зараження дуже висока”, – заявив він.
Також мер анонсував, що з понеділка, 23 березня, в місті буде призупинено будівельні та ремонтні роботи, за винятком аварійних об’єктів і об’єктів інфраструктури.
Каспрук зазначив, що візьме на контроль питання про те, щоб в магазини і аптеки заходили люди тільки в засобах індивідуального захисту.
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