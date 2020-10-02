Сьогодні вранці стало відомо, що президент США і кандидат на майбутніх виборах Дональд Трамп захворів на COVID-19. До дня голосування залишився лише місяць.

Газета The Washington Post з’ясувала, що станеться в разі, якщо один з кандидатів (наприклад, за станом здоров’я) не зможе взяти участь у виборах.

Як відомо, вибори президента США призначені на 3 листопада. Лише кілька днів тому відбулися перші дебати між кандидатами — демократом Джо Байденом і республіканцем Дональдом Трампом. Наступні призначені на 15 жовтня, однак невідомо, чи відбудуться вони.

Уже після дебатів в однієї з помічниць Трампа, Хоуп Хікс, діагностували COVID-19. Незабаром позитивні результати тестів отримали також сам президент і його дружина Меланія.

Передбачити, як буде протікати хвороба у Трампа неможливо, проте варто враховувати, що він знаходиться в групі ризику тяжкого перебігу хвороби у зв’язку з віком (американському лідерові 74 роки). Його опонент на виборах Байден зараз не хворіє, проте він також знаходиться в старшій віковій групі, йому 77.

На тлі цих новин видання вирішило розібратися, якими були б дії в разі, якщо з одним з кандидатів щось станеться.

“Без паніки, але суспільству потрібно знати, якими були б процедури, якби президент став недієздатним в двох ситуаціях: перед виборами або якщо він переможе і стане недієздатним до Дня інавгурації (в січні 2021 року — ред.)”, — зазначив професор політики Нью-Йоркського університету Джошуа Такер в своїй статті.

У разі, якщо кандидат відмовиться від участі або помре перед виборами, партії матимуть право замінити його.

Республіканський національний комітет (РНК), який, як відомо, складається з 168 членів (по троє від кожного штату плюс 18 від шести територій) зможе швидко проголосувати за нового кандидата, якщо всередині партії не буде надзвичайно інтенсивною політична боротьба.

У Національного комітету Демократичної партії правила аналогічні правила. Його 447 членів матимуть обрати нового кандидата після того, як голова комітету проконсультується з лідерами партії в Конгресі і з губернаторами штатів.

Після обидві партії матимуть спробувати внести ім’я свого нового кандидата в бюлетені кожного штату. Імовірність того, що вони встигнуть це зробити, вкрай мала, оскільки терміни, встановлені в кожному окремому штаті, вже давно пройшли.

У теорії, партії могли б домогтися включення імені нового кандидата в бюлетень через суд, але часу на передрук бюлетенів все одно не залишилося б: Трамп і Байден залишаться в них.

Якщо кандидат переможе на виборах пропри те, що буде не в змозі обіймати посаду, або стане недієздатним після виборів, але До дня інавгурації, ситуація буде складніше.

Як відомо, на 41-й день після всенародного голосування обирати президента і віцепрезидент буде спеціальна колегія виборщиків, в яку входить 538 осіб.

У деяких штатах закон зобов’язує члена колегії виборщиків віддати голос за кандидата, який переміг в штаті, який він представляє. Однак порядок дій у разі, якщо такий кандидат недієздатний, не прописаний.

В інших штатах такого зобов’язання немає, але виборщики все одно, як показує практика, переважно віддають голос переможцю штату.

Можна припустити, що в разі, якщо кандидат недієздатний, виборщики підтримають заміну, запропоновану партією. Однак ймовірно і те, вони не захочуть об’єднатися навколо нового кандидата партії. В цьому випадку Палаті вибірників доведеться вибирати з 3 лідерів перегонів.

Також можливо, що Конгрес на тлі того, що сталося прийняв би рішення відкласти вибори. Однак цього ще ніколи не було в історії США.

Будь-який з цих сценаріїв мав би безпрецедентні наслідки для виборчого процесу в США, однак, як вважають експерти, всі вони є вельми і вельми малоймовірними.