#Букви розповідають, які зміни чекають на британців.

Протягом перехідного періоду більшість речей залишаться колишніми, але деякі зміни все ж очікуються.

Політика

Британські депутати, які входять до числа 73 євродепутатів, автоматично втратять свої місця в Європейському парламенті.

Великобританія також покине всі політичні інститути і відомства ЄС.

При цьому, протягом перехідного періоду, Європейський суд буде як і раніше мати остаточне рішення в юридичних спорах.

Прем’єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона тепер потрібно спеціально запрошувати, якщо інші лідери захочуть його побачити на самітах Ради ЄС в майбутньому. Британські міністри також більше не будуть відвідувати регулярні зустрічі ЄС.

Тепер Великобританія зможе почати переговори з країнами про встановлення нових правил торгівлі. Поки країна була членом ЄС, їй не можна було проводити офіційні торгові переговори з такими країнами, як США і Австралія. Прихильники Brexit стверджують, що право встановлювати власну торгову політику буде стимулювати економіку Великобританії.

Відносини з ЄС

Британія продовжуватиме платити в бюджет ЄС протягом перехідного періоду. Це означає, що проекти, оплачувані за рахунок грантів ЄС, будуть продовжувати фінансуватися.

Торгівля між Великобританією і ЄС буде вільною і продовжитися без будь-яких додаткових націнок.

Документи

Британські паспорта змінять колір: сині паспорти повернутися, через більш, ніж 30 років після того, як вони були замінені бордовими. Новий колір паспорта буде запроваджуватися поетапно – протягом декількох місяців. Водночас, існуючі бордові паспорта будуть продовжувати діяти. Віза для поїздок до Європи до кінця перехідного періоду британцям не потрібна.

Водійські права та паспорта домашніх тварин також будуть дійсні, і продовжать прийматися до 31 грудня 2020 року.

Європейська картка медичного страхування (EHIC), яка дозволяє громадянам Великобританії отримати медичне обслуговування в разі хвороби або нещасного випадку, може використовуватися в будь-якій країні ЄС (а також в Швейцарії, Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейні) і буде діяти протягом всього перехідного періоду.

Робота і пенсії

Британці також збережуть свободу пересування, тому громадяни країни як і раніше зможуть жити і працювати в ЄС. Те ж саме стосується громадян ЄС, які бажають жити і працювати у Великій Британії.

Крім того, громадяни Британії, які проживають в ЄС, продовжать отримувати державну пенсію, а також отримуватимуть щорічне підвищення.

Британія та Україна

Умови ведення торгівлі між Україною та Великою Британією не зміняться до кінця 2020 року. Під час перехідного періоду Британія залишатиметься учасником Митного союзу ЄС. Тож до кінця року українські експортери не відчують ніяких змін.

З наступного року, як очікується, між державами почне діяти угода про вільну торгівлю.

З 31 січня Україна ввела безвізовий режим для громадян Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії.

Президент Володимир Зеленський підписав цей указ “з метою розвитку та практичної реалізації принципів партнерства”.

Зокрема, громадяни Великобританії зможуть проїжджати транзитом і їздити до України без віз протягом року – з 31 січня 2020 до 30 січня 2021 року, – якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів.

Нагадаємо, 22 січня Палата лордів Великобританії затвердила законопроєкт про вихід Сполученого Королівства з Європейського союзу (Brexit). 23 січня королева Єлизавета II підписала затверджену парламентом угоду про вихід Великої Британії з ЄС.

24 січня голова Європейської ради Шарль Мішель та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен підписали угоду про вихід Великої Британії зі складу Європейського союзу (Brexit). У той же день проєкт закону про вихід країни з Європейського союзу підписав прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.