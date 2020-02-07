#Букви зібрали кілька свіжих ідей для подарунків коханим чоловікам.
Гаджети
Гаджети безсумнівно будуть прекрасним подарунком для чоловіка. І вибір тут величезний: 3D-окуляри, дрон, бездротова мишка, навушники, міні-пилосос для клавіатури, павебанк.
Можна підібрати оригінальну USB-флешку – досить практичний подарунок.
Набір джентльмена
Забудьте про шкарпетки, верстатах і кремі для гоління!
Відмінними подарунками для чоловіка на День Святого Валентина можуть стати додаткові пристрої, наприклад: запонки, метелик або краватка, ремінь з оригінальною пряжкою, портмоне, трубка для куріння.
Можна подарувати наручний годинник або набір для догляду за бородою.
Екстремальний подарунок
Більшість чоловіків люблять екстрим і не проти розваг, де можна отримати дозу адреналіну. Наприклад, своєму чоловікові можете подарувати сертифікат на екстремальне водіння, похід в тир, записати на майстер-клас зі скелелазіння або подарувати навчальний політ на літаку або вертольоті.
Для любителів більш “приземленого” відпочинку підійде екскурсія на пивоварний завод або вечерю з безлімітним м’ясом або пивом.
Набір для барбекю
Чоловіки люблять м’ясо, і як то кажуть: “Шашлик жіночих рук не терпить”. Тому відмінним подарунком буде набір для барбекю, тим більше в магазинах можна знайти дійсно круті набори: з лопатками, підставками, пензликами, виделками. І все це вміщається в кейс.
Комп’ютерні ігри
Якщо молода людина фанат комп’ютерних ігор, то знайти для нього бажаний подарунок буде легко – головне знати переваги в іграх.
Та й сама комп’ютерна приставка – відмінний подарунок.
Спортивні аксесуари
Якщо ваш чоловік фанат спорту, то спортивний інвентар, різні аксесуари якраз те, що треба.
Це можуть бути тенісні ракетки або м’ячики; велосипедні ліхтарі, сумки або фляги; якісний футбольний м’яч; спальний мішок для походів і багато іншого.
Термокружка з підігрівом
Ще один варіант подарунка хлопцю – це термокружка з підігрівом. Особливо гарний подарунок для автолюбителя – ваш чоловік зможе насолоджуватися гарячим чаєм або кавою, не виходячи з машини.
Така гуртка стане незамінною в тривалих поїздках, на рибалці. Є термокружки, які працюють від прикурювача.
А ще чоловікові можна подарувати романтичну вечерю.