З наближенням 14 лютого - Дня Святого Валентина - дівчата все частіше задаються питаннями, як порадувати коханих і що подарувати. Важливо знати вподобання або навіть бажання чоловіка, тоді вибір презенту буде не такий складний.

#Букви зібрали кілька свіжих ідей для подарунків коханим чоловікам.

Гаджети

Гаджети безсумнівно будуть прекрасним подарунком для чоловіка. І вибір тут величезний: 3D-окуляри, дрон, бездротова мишка, навушники, міні-пилосос для клавіатури, павебанк.

Можна підібрати оригінальну USB-флешку – досить практичний подарунок.

Набір джентльмена

Забудьте про шкарпетки, верстатах і кремі для гоління!

Відмінними подарунками для чоловіка на День Святого Валентина можуть стати додаткові пристрої, наприклад: запонки, метелик або краватка, ремінь з оригінальною пряжкою, портмоне, трубка для куріння.

Можна подарувати наручний годинник або набір для догляду за бородою.

Екстремальний подарунок

Більшість чоловіків люблять екстрим і не проти розваг, де можна отримати дозу адреналіну. Наприклад, своєму чоловікові можете подарувати сертифікат на екстремальне водіння, похід в тир, записати на майстер-клас зі скелелазіння або подарувати навчальний політ на літаку або вертольоті.

Для любителів більш “приземленого” відпочинку підійде екскурсія на пивоварний завод або вечерю з безлімітним м’ясом або пивом.

Набір для барбекю

Чоловіки люблять м’ясо, і як то кажуть: “Шашлик жіночих рук не терпить”. Тому відмінним подарунком буде набір для барбекю, тим більше в магазинах можна знайти дійсно круті набори: з лопатками, підставками, пензликами, виделками. І все це вміщається в кейс.

Комп’ютерні ігри

Якщо молода людина фанат комп’ютерних ігор, то знайти для нього бажаний подарунок буде легко – головне знати переваги в іграх.

Та й сама комп’ютерна приставка – відмінний подарунок.

Спортивні аксесуари

Якщо ваш чоловік фанат спорту, то спортивний інвентар, різні аксесуари якраз те, що треба.

Це можуть бути тенісні ракетки або м’ячики; велосипедні ліхтарі, сумки або фляги; якісний футбольний м’яч; спальний мішок для походів і багато іншого.

Термокружка з підігрівом

Ще один варіант подарунка хлопцю – це термокружка з підігрівом. Особливо гарний подарунок для автолюбителя – ваш чоловік зможе насолоджуватися гарячим чаєм або кавою, не виходячи з машини.

Така гуртка стане незамінною в тривалих поїздках, на рибалці. Є термокружки, які працюють від прикурювача.

А ще чоловікові можна подарувати романтичну вечерю.