На даний момент лікарських засобів, призначених для специфічного лікування коронавірусної інфекції COVID-19, немає. Однак останнім часом потік новин про відкриття таких препаратів переповнюють інформаційний простір.

#Букви розбиралися, що це за ліки і чи дійсно вони ефективні.

Все почалося з заяви президента США Дональда Трампа, який зазначив, що поєднання препаратів гідроксихлорохіну і азитроміцину “може бути дуже хорошим” для лікування коронавірусу.

HYDROXYCHLOROQUINE & AZITHROMYCIN, taken together, have a real chance to be one of the biggest game changers in the history of medicine. The FDA has moved mountains – Thank You! Hopefully they will BOTH (H works better with A, International Journal of Antimicrobial Agents)….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 21, 2020

Вже 2 квітня Україна отримала перші 3 тисячі упаковок препарату “Плаквеніл” з діючою речовиною гідроксихлорохін. За словами глави Міністерства охорони здоров’я Максима Степанова, сьогодні, 3 квітня, може бути підписаний відповідний наказ і ліки відправлять в регіони.

Він пояснив, що “Плаквеніл” – це “один з препаратів, що містять цю активну речовину, яка безпосередньо впливає на лікування при коронавірусу”, і додав, що Україна має намір закупити таку кількість “Плаквенілу”, якої повинно вистачити на лікування до 20 тисяч пацієнтів. Поставка очікується наступного тижня.

Що таке гідроксихлорохін?

Гідроксихлорохін – це протималярійний препарат, який також має помірну імуносупресивну, специфічну і неспецифічну протизапальну дію при аутоімунних захворюваннях.

Ще одним препаратом з групи похідних 4-амінохіноліну є хлорохін, який гальмує синтез нуклеїнових кислот в клітинах і також має помірну імуносупресивну, специфічниму і неспецифічниму протизапальну дію.

Обидва лікарських засоби практично тотожні за механізмами дії і терапевтичному ефекту, але “Плаквеніл” має кращу переносимість.

Досвід використання хлорохіну для лікування коронавірусів

SARS

У листопаді 2002 року в південному Китаї зареєстрували перший випадок важкого гострого респіраторного синдрому (SARS) – атипової пневмонії, спричиненої коронавірусом SARS-CoV. Зараження протягом 2 місяців поширилося на сусідні Гонконг і В’єтнам, а в кінці лютого 2003 року також ще на інші країни та континенти. Випадки захворювання виявлялися в 29 країнах, всього було відзначено 8098 випадків, з яких 774 закінчилися летальним результатом.

У 2004 році, згідно з дослідженням, опублікованим на сайті Національної медичної бібліотеки США, SARS пробували лікувати хлорохіном.

Вчені прийшли до висновку, що хлорохін пригнічує реплікацію SARS-CoV в клітинах Vero E6.

“Оскільки імунопатологічні фактори можуть відігравати значну роль в SARS-CoV, буде цікаво вивчити, чи є хлорохін також ефективним з точки зору модуляції запальних реакцій на інфекції SARS-CoV”, – додали вони.

У підсумку вони прийшли до висновку, що хлорохін може бути розглянутий для профілактики і лікування інфекцій SARS-CoV. При цьому клінічні випробування так і не були проведені.

H5N1

Високопатогенний “пташиний грип” – серотип вірусу грипу A. З 2007 року захворювання після першої появи в Азії поширилося по всьому світу. У більшості випадків ті, хто заразився H5N1 перебували у фізичному контакті з птахами. Однак існують деякі дані про окремі випадки передачі HPAI A (H5N1) від людини до людини. Пташиний грип H5N1 підірвав здоров’я 861 людини, 455 – більше половини – померли.

У 2008 році вчені запропонували лікувати H5N1 хлорохіном.

“Цей препарат має добре зарекомендовану протизапальну активність та іноді використовується для лікування імуноопоснредкованих захворювань, таких як ревматоїдний артрит. Противірусна активність хлорохіну проти вірусів грипу вперше була продемонстрована на початку 1980-х років, і в останні кілька років було також показано, що він має противірусну активність проти інших вірусів, включаючи ВІЛ-1 та коронавірус важкого гострого респіраторного синдрому”, – писали вони в своєму дослідженні, опублікованому медичному журналі The Lancet.

Ефективність хлорохіну була протестована на моделях інфекції вірусу грипу A H1N1 у мишей та інфекції H3N2 у тхорів.

Дослідники з’ясували, що антивірусний ефект препарату міг мати місце, але він не приводив до клінічного поліпшення, тому що дерегуляція цитокінів могла відбуватися незалежно від того, чи тривала реплікація вірусу чи була пригнічена.

H1N1

Пандемія “свинячого” грипу A / H1N1 почалася в березні-квітні 2009 року, під час неї було інфіковано безліч людей в Мехіко, інших регіонах Мексики і в деяких частинах Сполучених Штатів.

За даними ВООЗ на 17 жовтня 2009 року в світі зареєстровано понад 414 000 лабораторно підтверджених випадків, з них близько 5000 смертельних.

Центри з контролю та профілактики захворювань США заявили, що хлорохін підвищує рН ендосом і діє як противірусний агент, порушуючи вивільнення вірусу в цитозоль. До цього висновку вони прийшли, вивчивши реакції у експериментально заражених мишей.

Вони також повідомили, що рівень смертності знижує ресвератрол, поліфенол, який міститься в червоному вині, катехіни, які містяться в зеленому чаї, та куркумін (куркума, карі).

EBOV

Епідемія лихоманки Ебола в Західній Африці почалася в лютому 2014 року в Гвінеї і тривала до грудня 2015 року, вийшовши за межі країни і поширившись на Ліберії, Сьєрра-Леоне, Нігерію, Сенегал, США, Іспанію та Малі.

Випадок унікальний тим, що епідемія цієї лихоманки почалася в Західній Африці вперше, внаслідок чого лікарі в вище вказаних країнах не мали досвіду боротьби з нею, а серед населення спостерігалося виникнення паніки та поширення дезінформації.

За офіційною інформацією ВООЗ на 30.04.2015 від лихоманки Ебола постраждало 26312 осіб, 10899 випадки закінчилися летальним результатом.

Хлорохін згідно з дослідженням, опублікованим на сайті Національної медичної бібліотеки США, успішно інгібував реплікацію вірусу Ебола, але не зміг захистити від інфекції і захворювання морських свинок. Тобто на практиці виявився неробочим.

COVID-19

Згідно зі статтею, опублікованою на сайті наукових публікацій ScienceDirect, вчені припускають, що хлорохін пригнічує реплікацію SARS Cov-2.

Зазначається, що в пробірці противірусна активність хлорохіну була визначена з кінця 1960-х років. У минулих дослідженнях препарат продемонстрував активність проти багатьох різних вірусів, але не приніс ніякої користі на тваринних моделях. Хлорохін кілька разів пропонували для лікування гострих вірусних захворювань у людей, але безуспішно.