#Букви зібрали найактуальніші ідеї для другої половинки.
Уміння підібрати подарунок безумовно є мистецтвом. Адже у такий особливий день варто показати всю свою любов і турботу.
Квіти
Подарувати дівчині можна не тільки букет квітів, а, наприклад, вазон – квітучу азалію, орхідею, гортензію. Навіть може підійти декоративний милий кактус.
Квіти в горщику ще довго будуть радувати свою власницю.
Прикраси
Дівчата люблять прикраси. І якщо не вистачає грошей на виріб із золота та з яким-небудь коштовним каменем, то вірним варіантом буде срібна прикрасу.
Увагу слід звернути на сережки, підвіски або браслети. З вибором кілець треба бути акуратним, щоб вгадати розмір.
Срібло завжди в тренді!
Нижня білизна
Відмінний варіант для подарунка – красива дорога нижня білизна. Але такий подарунок більше підійде дружині або дівчині, з якою вже досить тривалі і серйозні стосунки.
Щоб не помилитися з розміром можна подарувати сертифікат в магазин білизни і дівчина сама підбере на свій смак.
Солодощі в формі сердечок
У день Святого Валентина свою дівчину можна побалувати тематичними солодощами: тістечками з кремом, міні-тортиками, повітряними мусами, пудингами, шоколадом.
Подарунок буде ще більш цінний, якщо зробити його своїми руками. Тут вже доведеться прикласти зусиль.
Романтична вечеря
Похід в затишний ресторан безсумнівно прикрасить святковий день. Але забронювати столик все ж варто заздалегідь.
А можна влаштувати романтичну вечерю вдома. Тоді слід продумати усі деталі. Для сервірування столу можна використати червону скатертину або ж яскраві тканинні серветки. Стіл прикрасити свічками і квітами.
До вибору страв також слід підійти відповідально: їжа повинна бути легкою. З напоїв – виберіть якісне вино або шампанське. Від пива краще відмовитися.
Подорож на двох
Коротка подорож на День святого Валентина безсумнівно один з найкращих подарунків, адже чого будуть варті яскраві враження від перебування в новому місці.
Провести кілька романтичних днів можна як в Україні, так і за її межами. Наявність лоукостів в наших аеропортах зробить переліт не таким витратним і всього за кілька годин можна опинитися в Парижі, Празі, Відні або іншому романтичному місті.
Варто зазначити, що про такий подарунок краще подбати заздалегідь, щоб на потрібну дату придбати квитки.
Валентинки
Ну і звичайно не варто забувати про символи дня Святого Валентина – “валентинках”.
Спробуйте проявити фантазію і написати романтичне побажання особисто.
Це, без сумніву, буде оцінено!