#Букви зібрали найактуальніші ідеї для другої половинки.

Уміння підібрати подарунок безумовно є мистецтвом. Адже у такий особливий день варто показати всю свою любов і турботу.

Квіти

Подарувати дівчині можна не тільки букет квітів, а, наприклад, вазон – квітучу азалію, орхідею, гортензію. Навіть може підійти декоративний милий кактус.

Квіти в горщику ще довго будуть радувати свою власницю.

Прикраси

Дівчата люблять прикраси. І якщо не вистачає грошей на виріб із золота та з яким-небудь коштовним каменем, то вірним варіантом буде срібна прикрасу.

Увагу слід звернути на сережки, підвіски або браслети. З вибором кілець треба бути акуратним, щоб вгадати розмір.

Срібло завжди в тренді!

Нижня білизна

Відмінний варіант для подарунка – красива дорога нижня білизна. Але такий подарунок більше підійде дружині або дівчині, з якою вже досить тривалі і серйозні стосунки.

Щоб не помилитися з розміром можна подарувати сертифікат в магазин білизни і дівчина сама підбере на свій смак.

Солодощі в формі сердечок

У день Святого Валентина свою дівчину можна побалувати тематичними солодощами: тістечками з кремом, міні-тортиками, повітряними мусами, пудингами, шоколадом.

Подарунок буде ще більш цінний, якщо зробити його своїми руками. Тут вже доведеться прикласти зусиль.

Романтична вечеря

Похід в затишний ресторан безсумнівно прикрасить святковий день. Але забронювати столик все ж варто заздалегідь.

А можна влаштувати романтичну вечерю вдома. Тоді слід продумати усі деталі. Для сервірування столу можна використати червону скатертину або ж яскраві тканинні серветки. Стіл прикрасити свічками і квітами.

До вибору страв також слід підійти відповідально: їжа повинна бути легкою. З напоїв – виберіть якісне вино або шампанське. Від пива краще відмовитися.

Подорож на двох

Коротка подорож на День святого Валентина безсумнівно один з найкращих подарунків, адже чого будуть варті яскраві враження від перебування в новому місці.

Провести кілька романтичних днів можна як в Україні, так і за її межами. Наявність лоукостів в наших аеропортах зробить переліт не таким витратним і всього за кілька годин можна опинитися в Парижі, Празі, Відні або іншому романтичному місті.

Варто зазначити, що про такий подарунок краще подбати заздалегідь, щоб на потрібну дату придбати квитки.

Валентинки

Ну і звичайно не варто забувати про символи дня Святого Валентина – “валентинках”.

Спробуйте проявити фантазію і написати романтичне побажання особисто.

Це, без сумніву, буде оцінено!