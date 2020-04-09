Популярна американська співачка Брітні Спірс розповіла, чим займається на карантині, та порадила підписникам фільми до перегляду на самоізоляції.

Відповідний пост артистка опублікувала в своєму Instagram.

Співачка розповіла, що під час карантину вирішила подивитися фільми, перегляд яких раніше відкладала.

“Скільки часу пройшло з тих пір, як ви помітили те, що хотіли подивитися… Я навіть не можу порахувати, скільки фільмів я подивилася на карантині!”, — написала вона.

З одним з переглянутих фільмів співачка порекомендувала ознайомитисz підписникам. Йдеться про комедію “Дулітл” з Робертом Дауні-молодшим.

“Цей фільм обов’язково треба подивитися! Роберт Дауні-молодший настільки щирий, що ви закохуєтеся в нього… Персонажі тварин — веселі, і здається, що протягом усього фільму є особливий тон, який мені важко знайти в наші дні”, — зазначила Спірс.

“Дулітл” — це американська комедія в жанрі фентезі про пригоди ветеринара, який вміє розмовляти з тваринами. В основі сценарію — однойменний роман Х’ю Лофтінга. За сюжетом ветеринар має відправитися на екзотичний острів у пошуках ліків для королеви Вікторії. Подорожує лікар не один, а в супроводі горили, жирафа, папуги, качки та інших тварин.

У фільмі знялися Роберт Дауні-молодший, Антоніо Бандерас, Майкл Шин і Генрі Коллетт. Тварин озвучували Джон Сіна, Маріон Котіяр, Рамі Малек, Крейг Робінсон, Селена Гомес та інші зірки.