"Мовний" законопроєкт авторства нардепа від "Слуги народу" Максима Бужанського викликав шквал критики і ряд протестів. В результаті народні депутати вирішили його не розглядати.

#Букви розповідають, в чому суть даного документа і про реакцію на нього.

Що пропонував законопроєкт № 2362

“Мовний” законопроєкт Бужанського був зареєстрований у Парламенті в жовтні 2019 року.

Документом пропонувалося відкласти перехід на українську мову навчання вже з 1 вересня 2020 року учнів 5-11 класів, які до сих пір навчалися російською мовою, до 2023 року.

Проєкт закону дозволяв і після 2023 року викладати 40-60 % предметів російською мовою в 5-11 класах з навчанням мовою меншин (згідно з чинним законодавством – 20 %).

Крім того, у всіх школах України можна було б викладати “один або кілька предметів”, в тому числі, російською мовою”.

Законопроєкт був включений до порядку денного засідання Верховної Ради 17 липня, що викликало дуже багато критики.

Критика законопроєкту Бужанського

“Слуги народу”

У вівторок, 14 липня, кілька десятків депутатів від фракції “Слуги народу” опублікували на своїх сторінках у Facebook спільну заяву щодо законопроєкту їх колеги Бужанського.

У спільній заяві нардепи розкритикували зазначений законопроєкт і закликали колег не підтримувати його.

Текст заяви опублікували Олена Шуляк, Дмитро Наталуха, Єлизавета Богуцька, Ростислав Тістик, Марина Бардіна, Максим Пашковський, Олександр Аліксійчук, В’ячеслав Рубльов, Богдан Яременко, Єгор Чернєв, Анна Бондар, Дмитро Костюк, Єлизавета Ясько, Тетяна Циба, Лада Балух, Дмитро Гурін, Андрій Богданець, Дмитро Нальотов, Ігор Василів, Сергій Кузьміних, Олександр Санченко, Іван Юнаков, Анастасія Радіна, Євген Петруняк, Олександр Мариковський, Вікторія Подгорна і Богдан Кіцак. Відстежити пости народних депутатів можна за хештегом #єдинаДержавна в соцмережі.

“Європейська Солідарність”

В “ЄС” заявили, що законопроєкт № 2362 – “це шлях до тотальної русифікації освіти”.

Проти законопроєкту 2362 виступили профільний гуманітарний комітет Верховної Ради, Міністерство освіти і науки, Міністерство фінансів, десятки і сотні представників громадських організацій, діячів культури і освіти, органів місцевого самоврядування.

“Підтримувати цей провокаційний антиукраїнський проєкт можуть тільки люди, які діють проти української держави в інтересах Москви”, – заявили в “ЄС”.

“Мовний” омбудсмен

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь також закликав народних депутатів не підтримувати і зняти з розгляду проєкт даного документа.

За словами Креміня, твердження Бужанського, що законопроєкт “спрямований на захист порушених конституційних прав російських або інших національних меншин”, не відповідають дійсності.

Протести

16 липня під стінами Верховної Ради зібрався мітинг на захист української мови і проти законопроєкту Бужанського. Перед мітингувальниками виступили нардепи від “Європейської Солідарності” Володимир В’ятрович, Ірина Геращенко, Софія Федина, Микола Княжицький, Андрій Парубій, Петро Порошенко, волонтер Мирослав Гай.

За словами народного депутата від “Євросолідарності” Ірини Геращенко, армія-мова-віра – це не гасла, це основа української держави.

Вона зазначила, що в їх фракції багато народних депутатів володіють декількома мовами і викликала Бужанського на мовну “дуель”.

“Я викликають пана Бужанського на дуель написати диктант з російської мови. Але він її не знає, друзі! Він неук! Він не знає російської мови. Для них (тих, хто виступає за законопроєкт Бужанського) – це політика, це мічена червона карта Кремля, щоб дістати її перед виборами і кинути в суспільство”, – сказала Ірина Геращенко.

17 липня мітинг під Парламентом продовжився. На другий день люди прийшли на акцію з прапорами України та плакатами з гаслами на підтримку української мови.

Результат

Заступник голови фракції “Слуги народу” Євгенія Кравчук увечері 17 липня заявила, що законопроєкт Бужанського не розглядатимуть у Верховній Раді восени, коли почнеться нова сесія, оскільки з початком навчального року він втратить сенс.

Кравчук також зазначила, що внесення до порядку денного цього документу було помилкою. Вона уточнила, що на засіданні комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики голосувала проти цього документа (як і ряд інших нардепів).

“Взагалі шансів пройти у цього закону не було. Крім того, це перше читання. Навіть з точки зору регламенту і процедур він би не був ухвалений. Це зайвий раз виявився для наших опонентів з одного і з іншого боку привід подражнити суспільство. Ми, як комітет, рекомендували його відхилити”, – заявила Кравчук.