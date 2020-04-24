Що відбувається в метро, поки воно закрите – фото

У Київському метрополітені під час карантину проходять регламентні роботи.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

“В умовах карантинних заходів та тимчасового припинення перевезення пасажирів фахівці метрополітену проводять всі необхідні роботи з утримання інфраструктури підприємства в належному стані”, – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що в даний момент на станції “Палац спорту” проводиться заміна рейок та електрообладнання.

За словами заступника голови КМДА Олександра Густелева, на станціях “Золоті ворота” та “Майдан незалежності” тривають капітальні почергові ремонти всіх ескалаторів, а в депо метрополітену проводять ремонти, технічне обслуговування і обкатку рухомого складу.

Крім того, в найближчі дні капітальний ремонт почнеться на станціях “Лук’янівська”, “Сирець” і “Арсенальна”.