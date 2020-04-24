Covid-19 Україна

оновлено 24.04.2020 о 16:02

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Що відбувається в метро, поки воно закрите – фото

У Київському метрополітені під час карантину проходять регламентні роботи.

П’ятниця, 24 квітня 2020, 15:50

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

“В умовах карантинних заходів та тимчасового припинення перевезення пасажирів фахівці метрополітену проводять всі необхідні роботи з утримання інфраструктури підприємства в належному стані”, – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що в даний момент на станції “Палац спорту” проводиться заміна рейок та електрообладнання.

За словами заступника голови КМДА Олександра Густелева, на станціях “Золоті ворота” та “Майдан незалежності” тривають капітальні почергові ремонти всіх ескалаторів, а в депо метрополітену проводять ремонти, технічне обслуговування і обкатку рухомого складу.

Крім того, в найближчі дні капітальний ремонт почнеться на станціях “Лук’янівська”, “Сирець” і “Арсенальна”.

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

 

  • Раніше повідомлялося, що в умовах загальнонаціонального карантину через епідемію коронавірусу, метро в Києві можна було не закривати, якби пасажири дотримувалися маскового режиму.
  • Рух громадського транспорту відновлюватимуть поступово і з урахуванням динаміки захворювань і смертей від коронавірусу COVID-19.

 

Теги: Пандемия, Київ, Коронавірус, метро, Пандемия, карантин

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