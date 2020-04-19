Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Так, під вечір до столичного Свято-Воскресенського храму, який безпосередньо примикає до Києво-Печерської Лаври, доставили з Єрусалиму Благодатний вогонь.
Перед цим Лавру оточили співробітники правоохоронних органів, які спостерігають за дотриманням карантинних обмежень. Як відомо, в монастирі було зафіксовано спалах коронавірусу (захворіли понад 100 осіб). За рішенням київської влади Лавра була закрита на карантин.
Водночас керуючий справами УПЦ Московського патріархату, митрополит Бориспільський і Броварський Антоній покликав віруючих прийти в Свято-Воскресенський храм, розташований біля монастиря, і отримати Благодатний вогонь.
Станом на вечір людей біля храму було мало. Вони по черзі заходили, щоб запалити свої лампадки і свічки.
Після початку Пасхального богослужіння кілька людей стояли біля храму, дотримуючись дистанції. Ймовірно, більшість киян дослухалися до закликів залишатися вдома через поширення коронавірусу в країні.
Біля стін Лаври і храму продовжують чергувати співробітники Національної поліції і муніципальної варти.
- У МОЗ України повідомляли, що щонайменше три церкви і Києво-Печерська лавра стали вогнищами спалахів коронавірусу в Україні.
- У поминальні дні всі кладовища Києва, згідно з рішенням комісії з надзвичайних ситуацій, будуть закриті.