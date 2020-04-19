У Великодню ніч біля закритої на карантин Києво-Печерської Лаври посилено чергують правоохоронці. При цьому віруючих практично немає.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, під вечір до столичного Свято-Воскресенського храму, який безпосередньо примикає до Києво-Печерської Лаври, доставили з Єрусалиму Благодатний вогонь.

Перед цим Лавру оточили співробітники правоохоронних органів, які спостерігають за дотриманням карантинних обмежень. Як відомо, в монастирі було зафіксовано спалах коронавірусу (захворіли понад 100 осіб). За рішенням київської влади Лавра була закрита на карантин.

Водночас керуючий справами УПЦ Московського патріархату, митрополит Бориспільський і Броварський Антоній покликав віруючих прийти в Свято-Воскресенський храм, розташований біля монастиря, і отримати Благодатний вогонь.

Станом на вечір людей біля храму було мало. Вони по черзі заходили, щоб запалити свої лампадки і свічки.

Після початку Пасхального богослужіння кілька людей стояли біля храму, дотримуючись дистанції. Ймовірно, більшість киян дослухалися до закликів залишатися вдома через поширення коронавірусу в країні.

Біля стін Лаври і храму продовжують чергувати співробітники Національної поліції і муніципальної варти.