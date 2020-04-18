Сьогодні ввечері в Свято-Воскресенський храм у Києві привезли з Єрусалима Благодатний вогонь.

Кореспондент #Букв знаходиться на місці подій і спостерігає, як жителі столиці відзначають Великдень в умовах карантинних обмежень.

Як відомо, цього року святкування Великодня буде нетрадиційним. Через карантин і спалах коронавірусу влада закликала українців не йти в храми, залишитися вдома і подивитися богослужіння онлайн.

У Києві поліція в посиленому режимі чергує біля всіх 179 храмів, які знаходяться на території міста. У МВС України заявляли, що навіть можуть залучати спецназ в разі скупчення людей біля храмів на Великдень.

Сьогодні вранці стало відомо, що Благодатний вогонь, незважаючи на карантин, все-таки доставлять в Україну – до столичного Свято-Воскресенського храму, який знаходиться безпосередньо біля Києво-Печерської Лаври.

Керуючий справами УПЦ МП, митрополит Бориспільський і Броварський Антоній покликав віруючих прийти до храму і отримати Благодатний вогонь.

Варто відзначити, що людей до храму прийшло небагато. Вогонь туди доставили близько 20:00. Люди по черзі заходили, щоб запалити свої лампадки і свічки.

Служба в церкві проходить, але всередині можуть знаходитися не більше 10 осіб. За дотриманням карантину стежать правоохоронці.

Так, біля стін Лаври і храму багато співробітників Національної поліції і муніципальної варти.