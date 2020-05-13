Оплата за реквізитами - це здійснення грошових платежів на рахунки компаній або на банківський рахунок конкретної людини. З її допомогою людина зможе оплачувати товари або послуги, переказувати гроші на рахунки підприємств або звичайних громадян. Серед населення послуга "Переказ за реквізитами", або як її часто називають "Адресний платіж" користується великим попитом, адже найчастіше її можна проводити, сидячи за комп'ютером вдома або на роботі.

Як проводити оплату рахунків за реквізитами?

Яка механіка переказу за реквізитами?

Процес переказу за реквізитами має декілька дій, необхідно:

увійти на сайт платіжного сервісу і вибрати послугу “Оплата за реквізитами“;

вказати ПІБ відправника, ПІБ або найменування одержувача;

ввести дані вашої банківської карти або іншого платіжного інструменту (номер картки, термін дії, CVV-код);

вказати ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або ІПН (для фізичних осіб);

позначити призначення платежу (тут як правило пишуть назву послуги, яку ви сплачуєте, період оплати або назва організації);

перейти до оплати, вказавши суму і вибравши банківську карту.

У яких випадках можна використовувати оплату за реквізитами?

За допомогою оплати за реквізитами можна проводити різні платіжні операції:

оплату комунальних послуг, кабельного ТБ, інтернету та ін.;

розраховуватися в інтернет-магазинах, купувати товари або послуги;

погашати позики або штрафи;

переводити зарплату найманим працівникам або ФОПам;

сплачувати податки, мита або страхові внески;

переводити гроші на картки близьких або друзів, рахунки компаній.

Знаючи реквізити фізичної або юридичної особи, ви зможете за лічені секунди провести платіж – не відвідуючи відділень банків або підприємств. Досить мати з собою будь-який пристрій з виходом в інтернет і платіжну банківську карту.

Де можна зробити переказ за реквізитами?

Переказати гроші на рахунок компанії або фізособи можливо декількома способами:

в відділеннях банків, надавши посвідчення своєї особистості; на сайтах онлайн-платіжних сервісів, такі як iРay.ua; через інтернет-банкінг банку-емітента вашої платіжної карти. через електронні гаманці або віртуальні рахунки (можуть бути обмеження по сумі і валюті переказу).

Який спосіб краще – вибирати тільки вам. Однак варто зазначити, що останнім часом люди віддають перевагу саме системам онлайн-платежів, які дозволяють моментально проводити потрібну транзакцію “тут і зараз”, економлячи особистий час і гроші.