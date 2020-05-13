Як проводити оплату рахунків за реквізитами?

Яка механіка переказу за реквізитами?

Процес переказу за реквізитами має декілька дій, необхідно:

  • увійти на сайт платіжного сервісу і вибрати послугу “Оплата за реквізитами“;
  • вказати ПІБ відправника, ПІБ або найменування одержувача;
  • ввести дані вашої банківської карти або іншого платіжного інструменту (номер картки, термін дії, CVV-код);
  • вказати ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або ІПН (для фізичних осіб);
  • позначити призначення платежу (тут як правило пишуть назву послуги, яку ви сплачуєте, період оплати або назва організації);
  • перейти до оплати, вказавши суму і вибравши банківську карту.

У яких випадках можна використовувати оплату за реквізитами?

За допомогою оплати за реквізитами можна проводити різні платіжні операції:

  • оплату комунальних послуг, кабельного ТБ, інтернету та ін.;
  • розраховуватися в інтернет-магазинах, купувати товари або послуги;
  • погашати позики або штрафи;
  • переводити зарплату найманим працівникам або ФОПам;
  • сплачувати податки, мита або страхові внески;
  • переводити гроші на картки близьких або друзів, рахунки компаній.

Знаючи реквізити фізичної або юридичної особи, ви зможете за лічені секунди провести платіж – не відвідуючи відділень банків або підприємств. Досить мати з собою будь-який пристрій з виходом в інтернет і платіжну банківську карту.

Де можна зробити переказ за реквізитами?

Переказати гроші на рахунок компанії або фізособи можливо декількома способами:

  1. в відділеннях банків, надавши посвідчення своєї особистості;
  2. на сайтах онлайн-платіжних сервісів, такі як iРay.ua;
  3. через інтернет-банкінг банку-емітента вашої платіжної карти.
  4. через електронні гаманці або віртуальні рахунки (можуть бути обмеження по сумі і валюті переказу).

Який спосіб краще – вибирати тільки вам. Однак варто зазначити, що останнім часом люди віддають перевагу саме системам онлайн-платежів, які дозволяють моментально проводити потрібну транзакцію “тут і зараз”, економлячи особистий час і гроші.