У боротьбі з COVID-19 медики у всьому світі платять високу ціну. Незважаючи на захисний одяг і маски, лікарі і медсестри більш схильні до зараження, ніж більшість людей, а також мають вищу вірогідність тяжкого перебігу хвороби.

Чому так відбувається пише британська газета The Telegraph.

Що таке вірусне навантаження?

Вірусне навантаження – це кількість вірусу, яка є в організмі людини.

З медичної точки зору це означає, який обсяг вірусу знаходиться в крові або плазмі. Термін “вірусне навантаження” зазвичай використовується, коли мова йде про ВІЛ: пацієнти, стан яких добре контролюються і які знаходяться на правильному лікуванні, мають невизначене вірусне навантаження, що означає, що вони не можуть передати хворобу іншим.

Що значить вірусне навантаження для передачі COVID-19?

“Інфекційна доза” – це кількість вірусу, яка повинна потрапити в організм, щоб людина захворіла. У випадку з вірусом грипу людям для захворювання потрібна зовсім невелика кількість частинок. Відносно COVID-19 вчені ще не знають, яка повинна бути доза, але вона, ймовірно, буде відносно невеликою через велику кількість хворих людей.

Згідно з дослідженням двох інших коронавірусів (SARS і MERS), якщо людина отримає вищу дозу вірусу, то хвороба буде протікати більш важче.

“Виходячи з попередньої роботи по коронавірусу SARS і MERS, ми знаємо, що вплив більш високих доз пов’язаний з гіршим результатом, і це може стосуватися і COVID-19”, – зазначив професор мікробіології і інфекції в Університеті Бірмінгема Віллем ван Шайк.

“У випадку з респіраторними вірусами – тяжко захворів ти або просто застудився – іноді визначається кількістю вірусу, який насправді потрапив у ваше тіло і почав зараження. Вся справа в розмірах “армій на кожній стороні битви”, дуже велика армія вірусів важка для битви армії нашої імунної системи”, – наголосила глава департаменту інфекційних захворювань в Імперському коледжі Лондона професор Венді Барклай.

Вік і наявність у людини основного захворювання також відіграють роль в тяжкості і перебігу захворювання.

Чи можна мати високе вірусне навантаження, але не захворіти?

Може здатися, що рівні вірусного навантаження впливають на людей по-різному.

Лікарі, які вивчають спалах в Ломбардії на півночі Італії, оглянули понад 5000 осіб і порівняли мазки з носа тих, у кого були симптоми, з тими, у кого не було. Вони не виявили відмінностей в показниках вірусного навантаження між двома групами – однак, за їхніми словами, оскільки вони вивчали лише невелику кількість людей без симптомів, вони не могли зробити чіткі висновки.

Які люди більш схильні до ризику?

Працівники охорони здоров’я, які контактують безпосередньо з пацієнтами, піддаються особливо високому ризику, і саме тому лікарі і медсестри так стурбовані через брак засобів індивідуального захисту таких, як рукавички, окуляри і маски.

Така нестача є проблемою в усьому світі, і у Франції лікарі подають до суду на уряд за те, що він не зміг накопичити засоби захисту.

Крім того, люди, які доглядають за хворими вдома, також піддаються ризику. Саме тому Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує в разі захворювання COVID-19 спати в окремій кімнаті і по можливості використовували іншу ванну кімнату і туалет.

За словами наукового співробітника з системної біології в Лондонській школі гігієни і тропічної медицини, доктора Едварда Паркера, в той час як пацієнти, які явно хворі і представляють ризик, низькі дози вірусу також можуть бути шкідливими через їх кумулятивний ефект.

“Дослідження на мишах також показали, що повторний вплив низьких доз може бути таким же заразним, як разова висока доза. Загалом, для нас вкрай важливо обмежити всі можливі впливи COVID-19, будь то люди з високим ступенем симптомів, які кашляють великими кількостями вірусу , або люди з безсимптомним перебігом, у яких невеликі кількості”, – говорить він.

Дослідження, проведене на дев’яти пацієнтах з легкими симптомами, показало, що період, коли вони були найбільш заразними, припав на перший тиждень після появи перших симптомів. Зазначається, що пацієнти виділяють надзвичайно велику кількість вірусу на ранній стадії.

Цей дуже високий показник допомагає пояснити, чому вірус так швидко поширився по всьому світу.

Скільки працівників охорони здоров’я захворіли COVID-19?

Близько 5000 працівників охорони здоров’я в Італії і 3000 в Китаї заразилися цією хворобою. У Великобританії поки невідомо, скільки працівників охорони здоров’я заразилося, хоча багато співробітників захворіли – вони могли підхопити захворювання протягом свого повсякденного життя, а не безпосередньо від пацієнта.

В Україні серед госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом COVID-19 є 26 медичних працівників.