МАГАТЕ та ядерні експерти попереджають, що українські ядерні об’єкти знаходяться під загрозою після вторгнення Росії. Чи можливий серйозний ядерний інцидент?

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Al Jazeera.

Російські військами вже захопили Чорнобильську та Запорізьку АЕС. Експерти, опитані Al Jazeera, запевняють, що інцидент масштабу Чорнобильської катастрофи 1986 року є малоймовірним, але попереджають, що бойові дії становлять загрозу для ядерних об’єктів України. Маючи добре розвинену інфраструктуру ядерної енергетики, Україна є сьомим у світі за потужністю виробником ядерної енергії. Близько 55 відсотків електроенергії, яку виробляють у нашій державі, є атомною, яку генерують на чотирьох атомних станціях.Останній робочий реактор п’ятої, Чорнобильської атомної електростанції, був зупинений у 2000 році. Проте виведена з експлуатації станція потребує щоденного обслуговування, оскільки низка систем безпеки все ще діє, а відпрацьоване паливо все ще зберігається на її майданчику. Команда з близько 211 співробітників і охоронців, які працювали на зміні, коли 24 лютого АЕС захопили, не змогла покинути станцію. Не було змоги і замінити зміну іншим персоналом, що потенційно підриває здатність фахівців безпечно працювати на об’єкті. Постачання електроенергії на станцію також припинили – 9 березня, що змусило персонал перейти на дизельні генератори. А 14 березня інженери знову під’єднали об’єкт до електромережі. Наразі на Чорнобильській АЕС більше не будуть проводити ремонт та технічне обслуговування обладнання. Після майже трьох тижнів безперервної роботи персонал не має для цього сил. Управління ядерної безпеки також висловило занепокоєння умовами, в яких працює Запорізька станція на півдні України, оскільки її персонал також не може змінюватися, як це передбачено процедурами безпеки. Прямий зв’язок із системами спостереження на цьому місці також відключили. Крім цього, повідомлялося, що російські війська підривають нерозірвані боєприпаси, знайдені на місці обстрілу 4 березня. За словами Миколи Сокова, старшого наукового співробітника Віденського центру з роззброєння та нерозповсюдження, той факт, що наразі не було жодного серйозного інциденту на двох захоплених об’єктах, свідчить про те, що обидві сторони були обережними. Проте можливість ядерного інциденту все ж не можна виключити.

“Атомні енергетичні установки розраховані на мирний час. Ми вперше бачимо масштабні бойові дії в державі з великою кількістю таких об’єктів. Це унікальна ситуація, до якої ніхто не був готовий”, – сказав Al Jazeera Микола Соков.

І хоча атомні станції будуються з дотриманням високих стандартів безпеки для запобігання можливим катастрофам, експерт стверджує, що низка вразливих місць все ж таки існує.

Наприклад, на ЧАЕС – це сховище відпрацьованого палива. Якщо воно буде пошкоджене або експлуатуватиметься неналежним способом, це може призвести до викиду радіоактивного матеріалу.

На станціях ж, які зараз працюють, основна загроза полягає в тому, що ракетні обстріли можуть пошкодити життєво важливі системи, як от систему охолодження.

Експерти вважають, що атаки на АЕС продовжаться, оскільки це дасть РФ як мінімум можливість контролювати виробництво електроенергії.