Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров назвав заяву нового прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо постачання води у Крим "підлим ударом в спину" та закликав новий уряд до консультацій.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Скандальна заява новообраного прем’єр – міністра Дениса Шмигаля про можливість подачі води по Північно-Кримському каналу в тимчасово окупований Крим, озвучена ним на тлі посилювання в Криму репресій і переслідування кримських татар і етнічних українців з боку російських окупантів, по суті, стало підлим ударом в спину тих, хто не змирився з окупацією Криму і залишаються вірними Українській державі”, – йдеться в повідомленні.

Чубаров зазначив, що пояснення Шмигаля, яке він опублікував на своїй сторінці у Facebook, ситуацію не змінило.

“Слід чесно вказати і на те, що низка капітулянтських заяв останнього часу по Криму з боку окремих українських політиків і посадових осіб, дезорієнтують міжнародні організації і міжнародних партнерів, які прагнуть підтримати Україну у відновленні її територіальної цілісності в межах міжнародо-визнаних кордонів, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь. При цьому, абсолютно неприпустимими є спроби прикриття подібних “ініціатив” нібито турботою про громадян України, які проживають в окупованому Росією Криму”, – пояснив голова Меджлісу.

Він наголосив, що будь-які поступки Росії з боку України або її міжнародних партнерів лише посилюють репресивну політику Кремля стосовно громадян України, які проживають у тимчасово окупованому Криму, в першу чергу проти кримськотатарського народу.

За словами Чубарова, відновлення водопостачання Криму по Північно-Кримському каналу необхідно Москві для зміцнення і розширення російської військової присутності в окупованому нею Криму, а також для облаштування нових поселень для колонізації окупованого півострова громадянами РФ, яких заселяють з метою витіснення корінного народу Криму – кримськотатарського народу і етнічних українців.

“Очевидно, що задля кардинального прориву у відновленні територіальної цілісності України і захисту державного суверенітету України, необхідна максимальна мобілізація українського суспільства. З метою консолідації, як всередині України, так і на міжнародному рівні, всіх зусиль, спрямованих на якнайшвидшу деокупацію Криму і відновлення державного суверенітету України над Кримом, Меджліс кримськотатарського народу закликає прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля , а також новопризначених членів Кабінету Міністрів України, як і всі політичні і громадські організації України, до постійних консультацій і взаємодії з Меджлісом кримськотатарського народу”, – резюмував Чубаров.