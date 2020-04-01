Голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров повідомив, про перенесення дати акції "Світ проти насильства і окупації. Марш гідності" через пандемію коронавірусу.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Чубаров зазначив, що згідно з найоптимістичнішими прогнозам епідеміологів пік пандемії коронавірусу в Україні прийде на літні місяці 2020 року. При цьому, як вважають лікарі, дуже важливо “відтягнути” за часом захворювання коронавірусом, що допоможе системі охорони здоров’я України впоратися з кількістю захворілих.

“У такій ситуації, коли здоров’я і безпека життю людей можуть бути забезпечені лише за умови дотримання спеціальних запобіжних заходів від зараження COVID-19, Штаб міжнародної ненасильницької акції “Світ проти насильства і окупації. Марш гідності” – організованої пішої ходи з території материкової України на територію тимчасово окупованого Російською Федерацією Криму – оголошує про перенесення дати її проведення, раніше призначеної на 3 травня 2020 року”, – йдеться в повідомленні.

При цьому нова дата проведення маршу буде визначена з урахуванням епідеміологічної ситуації в Україні.

Голова Меджлісу додав, що штаб акції продовжує свою роботу з підготовки в режимі віддаленого спілкування і в форматі локальних зустрічей.