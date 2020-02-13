Про це повідомляє національне агентство “Укрінформ”.

Уточнюється, що про це Чубаров заявив на КПВВ “Чонгар” на адміністративному кордоні з Кримом, де відбулося засідання комітету парламенту з питань прав людини, деокупації і інтеграції тимчасово окупованих територій.

“Ми повинні працювати над законопроектами і у нас були певні напрацювання. Я візьму тільки одну сферу – це ж не просто репресії (в АР Крим – Ред.). Це витісняються кримські татари і етнічні українці. Одночасно туди переселяються громадяни Росії. Хто нам заважає вносити в кримінальний кодекс поправки, як будуть переслідуватися ті люди, які оселилися в Криму (незважаючи на те, з якої вони країни, якої вони національності) з порушенням законодавства України”, – сказав кримськотатарський лідер.

У липні 2018 року стало відомо, що Україна закінчує будівництво дамби на Північно-Кримському каналі. Однак подача води стане можливою тільки після повернення Криму під контроль України.