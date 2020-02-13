Про це повідомляє національне агентство “Укрінформ”.
Уточнюється, що про це Чубаров заявив на КПВВ “Чонгар” на адміністративному кордоні з Кримом, де відбулося засідання комітету парламенту з питань прав людини, деокупації і інтеграції тимчасово окупованих територій.
“Ми повинні працювати над законопроектами і у нас були певні напрацювання. Я візьму тільки одну сферу – це ж не просто репресії (в АР Крим – Ред.). Це витісняються кримські татари і етнічні українці. Одночасно туди переселяються громадяни Росії. Хто нам заважає вносити в кримінальний кодекс поправки, як будуть переслідуватися ті люди, які оселилися в Криму (незважаючи на те, з якої вони країни, якої вони національності) з порушенням законодавства України”, – сказав кримськотатарський лідер.
У липні 2018 року стало відомо, що Україна закінчує будівництво дамби на Північно-Кримському каналі. Однак подача води стане можливою тільки після повернення Криму під контроль України.
- Напередодні новопризначений керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що заява голови фракції “Слуги народу” Давида Арахамії про відновлення водопостачання в Крим в обмін на виведення російських військ із Донбасу є його особистою позицією.
- Згодом Давид Арахамія публічно вибачився за слова щодо відновлення водопостачання анексованого РФ Криму.