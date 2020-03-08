Об этом сообщает “Голос Америки”.
“За этими утверждениями, а потом их опровержением существует какой-то план. Кто-то очень хочет протестировать украинское общество на возможность уступок российским оккупантам”, – считает Чубаров.
При этом лидер крымских татар заявил, что никто не позволит делать уступки, когда дело касается государственного суверенитета Украины.
Как известно, Украина обеспечивала до 85 % потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. В конце февраля 2014 года началась открытая фаза оккупации Крымского полуострова российскими войсками. После аннексии Крыма Россией поставки воды на полуостров прекратили.
В конце февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что исключает возможность поставок воды в незаконно аннексированный Крым.
- Накануне новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль сделал неоднозначное заявление о том, что Украина должна подавать воду в Крым “потому что там живут украинцы”. Впоследствии он отказался от своих слов.
- Ранее глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия в эфире телеканала “Прямой” в ответ на вопрос журналиста о возможности возобновления водоснабжения аннексированного Крыма в обмен на вывод российских войск с Донбасса заявил, что считает такой компромисс “достаточным” и “пошел бы на это”. Позже Арахамия публично извинился за свои слова.