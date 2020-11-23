Про це він написав у Facebook.
“Проти своєї волі став членом клубу COVID-19. Тепер завдання за допомогою Всевишнього покинути цей клуб без втрат. Бережіть себе!” – зазначив він.
Нагадаємо, про повернення до повноцінної роботи сьогодні повідомили президент Володимир Зеленський та голова його Офісу Андрій Єрмак. Вони обоє отримали негативні тести на ковід і залишили “Феофанію”, де лікувалися з 12 листопада.
- Прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель неоднозначно прокоментувала новину про те, що президент підхопив коронавірус.
- Раніше прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що не хворіє на коронавірус та спростувала “фейки”, пов’язані з хворобою президента, які, за її словами, транслюють ЗМІ.