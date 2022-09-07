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Компанія презентувала моделі iPhone 14 та iPhone 14 Plus.

Діагональ екрана найменшого смартфона має 6,1 дюйма, більшого – 6,7. Обидві версії отримали OLED-дисплей та працюють під управлінням шестиядерного чіпа А15 Bionic.

Загалом заряду нової батареї девайса вистачить на цілий день активного використання роботи без підзарядки, що є найдовшою автономністю в історії смартфонів.

iPhone оснастили подвійною камерою, основна з них — з роздільною здатністю 12 мегапікселів, та на 49% покращує знімки при слабкому освітленні. Камера для селфі також отримала роздільну здатність у 12 мегапікселів з автофокусом.

Моделі працюють на чипі A15 Bionic, котрий використовували для минулорічних девайсів. Раніше компанія щороку презентувала iPhone з новими процесорами. Водночас моделі Pro таки надали чип А16 Bionic, котрий, як стверджують розробники, може здійснювати чотири трильйони операцій для створення фото.

Своєю чергою, моделі iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max не мають “чубчика”, натомість отримали подовжений виріз. Розробники також оновили дизайн сповіщень вгорі екрану, що отримав назву Dynamic Island.

Pro оснастили 48-мегапіксельною основною камерою, 12-мегапіксельною ультраширококутною камерою та камерою з двократним оптичним наближенням.

Смартфон також отримав функцію підтримки екстрених повідомлень Emergency SOS через супутники зв’язку.

Вартість iPhone 14 стартуватиме від $799, тоді як iPhone 14 Plus – від $899, модель Pro коштуватиме від $999, Pro Max – від $1099.