Про це повідомила пресслужба ДПСУ у Facebook.
Військові розповіли, що через складні погодні умови, навіть дійти на позиції — непросто: “Тільки чуєш вихід — одразу приліт. Вкінці поля за горбом вони вже стоять. Звідти виїжджають і відпрацьовують по нас”, — сказав прикордонник Володимир.
Все, що можуть дозволити собі українські військові тут — це кава на горілці та сухпаї, адже розводити багаття тут небезпечно.
“Розводити багаття не можна, то дуже велике демаскування. Якщо прилетить дрон, він побачить вогонь — і одразу почнуться прильоти”, — додав у відео прикордонник Вадим.
Через російські дрони прикордонники змушені дотримуватись суворих вимог маскування, — боєприпаси, або “скиди”, як зазначили військові.
Головна мета ворожих БПЛА виявити позиції українських військових та коригувати артилерію військ РФ.
- Поблизу міста Сватове Луганської області росіяни, ймовірно, розгорнули підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії РФ вздовж лінії оборони.
- За даними британських розвідників, під час штурму Бахмута на Донеччині та у Сватовому на Луганщині загинула велика кількість росіян, які були мобілізовані восени.