Військовослужбовці ДПСУ показали як тримають оборону в районі Сватового в Луганській області, де в небі постійно спостерігаються ворожі безпілотники.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ у Facebook.

Військові розповіли, що через складні погодні умови, навіть дійти на позиції — непросто: “Тільки чуєш вихід — одразу приліт. Вкінці поля за горбом вони вже стоять. Звідти виїжджають і відпрацьовують по нас”, — сказав прикордонник Володимир.

Все, що можуть дозволити собі українські військові тут — це кава на горілці та сухпаї, адже розводити багаття тут небезпечно.

“Розводити багаття не можна, то дуже велике демаскування. Якщо прилетить дрон, він побачить вогонь — і одразу почнуться прильоти”, — додав у відео прикордонник Вадим.

Через російські дрони прикордонники змушені дотримуватись суворих вимог маскування, — боєприпаси, або “скиди”, як зазначили військові.

Головна мета ворожих БПЛА виявити позиції українських військових та коригувати артилерію військ РФ.