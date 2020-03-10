Про це він сказав в інтерв’ю ТАСС.

Раніше Зеленський, виступаючи з промовою на заходах в Польщі на честь 75-ї річниці визволення в’язнів концтабору Аушвіц-Біркенау (Освенцим), згадав командира танка Т-34 Ігоря Побірченко, який разом з екіпажем першим розбив ворота концтабору Аушвіц, і солдат ударного батальйону 100-й Львівської дивізії, які увійшли в табір під керівництвом полтавчанина єврейського походження Анатолія Шапіро та які разом з бійцями 322-ї дивізії Першого українського фронту звільняли табір.

Путін вважає, що така заява зумовлена ​​”політичної кон’єктури”.

“Ми ж розуміємо, що це нісенітниця. Ми розуміємо, що все це – кон’юнктура сьогоднішнього дня. Я знаю, що відбувається в серцях у людей, які воювали з нацизмом зі зброєю в руках. Для них це плювок”, – заявив Путін.

Також російський президент зазначив, що при цьому люди в Україні “бояться розкрити рот” у відповідь на подібні заяви, “тому що відразу переслідування почнеться”.

Путін припустив, що Зеленський дозволяє собі такі заяви, тому що йому “хочеться бути таким благообразним для чинного сьогодні керівництва Польщі, яке здійснює, на мій погляд, дуже велику помилку”.