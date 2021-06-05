Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
У зоопарку оголосили, що п’ятнадцятирічна гігантська панда Шин Шин демонструє ознаки вагітності. Однак вона ще не підтверджена, і у ссавців часто трапляються помилкові вагітності.
Зазначається, що панди грають важливу роль в економіці туризму Японії, і ціни на акції постійно підвищуються і падають відповідно до новин про вагітність, оскільки інвесторів надихає можливість збільшення числа відвідувачів зоопарків.
У п’ятницю акції китайської мережі ресторанів “Totenko” виросли майже на 30%. Компанія зазнала аналогічне зростання в 2013 та 2017 років роках.
Тим часом, акції французької закусочної Seiyoken закрилися на 8% вище.
Обидві мережі мають великі ресторани на околиці зоопарку Уено, і їх часто відвідують відвідувачі зоопарку.
- Акції південнокорейського автовиробника Kia Motors стрімко пішли вгору та виросли на 14,5%. Це сталося після повідомлення ЗМІ про те, що компанія Apple інвестує в Kia Motors $3,6 млрд в рамках співпраці у сфері виробництва електромобілів.