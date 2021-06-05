Звістка про те, що панда в зоопарку Уено в Токіо, можливо, вагітна, призвело до тимчасового зростання акцій прилеглих мереж ресторанів.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

У зоопарку оголосили, що п’ятнадцятирічна гігантська панда Шин Шин демонструє ознаки вагітності. Однак вона ще не підтверджена, і у ссавців часто трапляються помилкові вагітності.

Зазначається, що панди грають важливу роль в економіці туризму Японії, і ціни на акції постійно підвищуються і падають відповідно до новин про вагітність, оскільки інвесторів надихає можливість збільшення числа відвідувачів зоопарків.

У п’ятницю акції китайської мережі ресторанів “Totenko” виросли майже на 30%. Компанія зазнала аналогічне зростання в 2013 та 2017 років роках.

Тим часом, акції французької закусочної Seiyoken закрилися на 8% вище.

Обидві мережі мають великі ресторани на околиці зоопарку Уено, і їх часто відвідують відвідувачі зоопарку.