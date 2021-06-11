Депутатку «Голосу» виключили з чату фракції за дописи про підкилимні ігри керівництва

Депутатку Київради від "Голосу" Аліну Міхайлову виключили з чату фракції після репосту допису із критикою на адресу керівництва політсили.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Facebook.

В п’ятницю, 11 червня, народна депутатка “Голосу” Олександра Устінова опублікувала на своїй сторінці відео, яке демонструє листування в чаті київського осередку партії напередодні з’їзду, який відбувся в лютому. На цьому з’їзді було ухвалено новий статут, яким значно розширили повноваження очільника політсили.

Зміст листування такий. Учасники обговорюють процес проведення з’їзду, те, як Кіра Рудик не допустила проведення зйомки на ньому. При цьому тих чи інших осіб учасники ділять на “своїх” та “чужих”, критикують нардепів, що були присутніми тощо. Сам чат називається “антирейдерським”.

Міхайлова поділилася своїми роздумами про відео із листуванням, а також ініціювала звернення до Кіри Рудик щодо вжиття заходів стосовно учасників листування.

Утім, певних заходів вжили щодо неї самої. Її колега за фракцією Григорій Маленко звернувся до очільниці секретаріату київської міської організації партії Віолети Пашутіної з проханням “забезпечити комунікацію з Аліною, що мінімізувати подібне спілкування”.

І та вилучила колегу з чату. Примітно, що і Маленка, і Пашутіну можна побачити в ролику з листуванням. Обох стосувалися вимоги Міхайлової.