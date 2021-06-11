Депутатку «Голосу» виключили з чату фракції за дописи про підкилимні ігри керівництва

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Facebook.
В п’ятницю, 11 червня, народна депутатка “Голосу” Олександра Устінова опублікувала на своїй сторінці відео, яке демонструє листування в чаті київського осередку партії напередодні з’їзду, який відбувся в лютому. На цьому з’їзді було ухвалено новий статут, яким значно розширили повноваження очільника політсили.
Зміст листування такий. Учасники обговорюють процес проведення з’їзду, те, як Кіра Рудик не допустила проведення зйомки на ньому. При цьому тих чи інших осіб учасники ділять на “своїх” та “чужих”, критикують нардепів, що були присутніми тощо. Сам чат називається “антирейдерським”.
Міхайлова поділилася своїми роздумами про відео із листуванням, а також ініціювала звернення до Кіри Рудик щодо вжиття заходів стосовно учасників листування.
Утім, певних заходів вжили щодо неї самої. Її колега за фракцією Григорій Маленко звернувся до очільниці секретаріату київської міської організації партії Віолети Пашутіної з проханням “забезпечити комунікацію з Аліною, що мінімізувати подібне спілкування”.
І та вилучила колегу з чату. Примітно, що і Маленка, і Пашутіну можна побачити в ролику з листуванням. Обох стосувалися вимоги Міхайлової.
“За попередній мій репост допису Олександри Устінової, де зафіксовано підкилимні ігри окремих членів партії “Голос”, — мене було видалено з чату фракції. Ось така вона ліберальна демократія чи як там воно зараз називається? Кіра Рудик, не підкажеш? Сподіватися виключення з фракції Ярош, Маленка та Козака не варто? Ой дійсно, договірняки це ж не сварка зі стендапером в клубі”, — прокоментувала Міхайлова.
Розкол в “Голосі”
29 серпня 2019 року у парламенті була створена фракція “Голос”. Фракцію очолив тодішній голова партії “Голос”, співак Святослав Вакарчук. У березні 2020 року Святослав Вакарчук залишив посаду керівника партії “Голос”. Партію очолила депутатка Кіра Рудик. У червні Вакарчук оголосив про складання депутатських повноважень.
В березні 2021 року нардеп від “Голосу” Ярослав Юрчишин заявив, що йому нібито зробили попередження про виключення з партії. Однак пресслужба “Голосу” заперечила виключення Юрчишина.
Згодом в інтерв’ю #Буквам Юрчишин заявив, що в партії підозрюють тісну співпрацю керівництва з Офісом президента і звинуватив голову партії Кіру Рудик в узурпації влади.
29 березня 10 з 20 народних депутатів парламентської фракції “Голосу” виступили із заявою, у якій розкритикували дії очільників партії за “відхід від демократичних та антиолігархічних принципів” та запропонували зміну керівництва та статуту.
26 квітня член партії та кандидат в мери Києва від політсили Сергій Притула заявив, що бачить себе очільником “Голосу”. Рудик розкритикувала його за цю заяву. Вона акцентувала, що це важка робота, а не “виступи в клубах”.
17 травня Сергій Притула провів з’їзд частини “Голосу” з нагоди другої річниці від створення політсили. 7 червня він заявив про вихід із політсили.
- В червні до політичної ради партії “Голос” внесли подання виключення з Кіри Рудик, яка є очільницею партії.