26,1% українців мали випадки відімкнення електроенергії у своїй оселі з початку цього опалювального сезону. Не відмикали електроенергію 73,2% громадян.

Такі результати всеукраїнського опитування оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Також КМІС опитав думки українців щодо закупівлі електроенергії в Білорусі.

Так, 32,4% респондентів переконані, що купувати електроенергію в Білорусі необхідно, щоб уникнути відімкнень. Майже стільки ж, 33,5% громадян, вважають це небезпечним, оскільки в критичний момент Лукашенко на користь Росії, з якою Білорусь створює союзну державу, може припинити постачання електроенергії в Україну. Чверть опитаних (24,3%) не змогли визначитися стосовно цього.

КМІС проводив всеукраїнське опитування 13-16 грудня 2021 року методом телефонних інтерв’ю. Опитано 1203 респонденти старше 18 років.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 12%, 1,4% – для показників, близьких до 5%.