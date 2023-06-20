Джерело: голова Нацбанку України Андрій Пишний

За його словами, Національний банк дослідив питання обміну готівкової валюти в Україні. Була проведена низка зустрічей з представниками банків та небанківських фінансових установ, які здійснюють валютно-обмінні операції, щоб детально проаналізувати ситуацію та розробити план заходів.

“Що ми побачили – штучно створений ажіотаж, якому, на жаль, свідомо чи несвідомо “підіграли” деякі небанківські фінансові установи та банки. І який призвів до хвилі невдоволення громадян”, – відзначив Пишний.

Як пояснив посадовець, Національний банк не встановлював жодних обмежень щодо обміну валют на основі року випуску банкнот, зважаючи на те, що нормативно-правовими актами НБУ прямо заборонено встановлювати будь-які подібні обмеження.

“Окремо хочу сказати про шахрайські пропозиції обміну 100 “білих” доларів на 90 “синіх” – це не просто грубе порушення, це – аморально і неприпустимо, особливо в умовах війни”, – наголосив Пишний.

Також він зазначив, що для того, щоб унеможливити подібні недоброчесні спекуляції та мінімізувати непорозуміння, Національний банк ухвалив зміни до свого нормативу – скасував визначення незначного зношення банкнот та заборонив фінустановам відмовляти клієнтам у обміні валюти, якщо лічильник чи детектор на касі підтвердив справжність банкнот.

“Це значить, що касир не може “на око” оцінювати справжність банкнот чи їх стан та відмовляти в здійсненні валютно-обмінної операції, бо йому здалося, що десь не співпадає малюнок чи не такий колір. Отже, ми повністю прибираємо людський чинник”, – відзначив голова Нацбанку.

Водночас Пишний запевнив, що до представників банків та небанківських установ донесено принципову позицію НБУ і та у разі порушення такі дії розцінюватимуться не лише як не дотримання регуляторних вимог НБУ, але і як потенційна ознака шахрайства. За такими фактами буде встановлено посилений контроль та вжито адекватні заходи впливу.

Відтак, Національний банк в залежності від рівня вчиненого правопорушення застосовуватиме заходи впливу, які передбачають і суттєві штраф у розмірі до 400 000 гривень для банків, які незабаром будуть збільшенні за суттєві порушення та у розмірі до 5% від розміру власного капіталу установи, для небанківських установ.

Окремо Пишний наголосив, що банкноти попередніх років випуску, які є законним платіжним засобом у іноземній державі, є дійсними, отже, ви можете обмінювати їх на гривні в будь-який час.

“Не втрачайте свої заощадження в спровокованій панікою гонитві за обміном валюти “білої” на “синю”. Фантомні перестороги, які ви можете почути чи прочитати, щодо таких банкнот ‒ безпідставні”, – повідомив він.

При цьому посадовець запевнив, що Національний банк тримає це питання на посиленому контролі і розглядатиме скарги громадян на банки чи небанківські фінансові установи за суб’єктивну відмову в обміні валюти, належним чином реагуючи на порушення і недобросовісність.