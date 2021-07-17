Зазвичай фітнес-трекери рекомендують проходити по 10 тисяч кроків на день заради здорового способу життя. Побутує думка, що ця порада підтверджена наукою, однак це, швидше, маркетингова випадковість.

Про це інформує американське видання The New York Times.

Як пояснила доктор І-Мін Лі, професорка епідеміології Гарвардської школи громадського здоров’я, ціль у 10 000 кроків (приблизно 8 кілометрів) стала популярною в Японії в 1960-х роках.

У той час виробник годинників, сподіваючись заробити на інтересі до фітнесу після Олімпійських ігор 1964 року в Токіо, запустив в масове виробництво крокомір. Його назва позначалася японськими ієрогліфами, що нагадували крокуючи людину йде людини. Вона перекладалася як “вимірювач 10 тисяч кроків”.

Саме ця цифра якимось чином закріпилася у свідомості і переросла в “рекомендацію” у фітнес-трекерах.

Водночас наукові дослідження доводять, що насправді можна поліпшити здоров’я, навіть якщо робити значно менше кроків.

Так, дослідження, проведене доктором Лі та її колегами в 2019 році, продемонструвало, що в жінок у віці 70 років, які проходили лише 4400 кроків на день, ризик передчасної смерті знижувався приблизно на 40% (у порівнянні з тими, хто проходив 2700 і менше кроків).

Ризик передчасної смерті продовжував знижуватися серед жінок, які проходили понад 5000 кроків на день. Однак ефект зберігався на одному рівні вже після 7,5 тис. кроків.

Тобто жінки похилого віку, які проходили менше половини від заявлених 10 тисяч кроків, як правило, жили суттєво довше від тих, хто проходив ще менше.

Ще одне, ширше, дослідження було проведене минулого року за участю майже 5000 чоловіків і жінок середнього віку різних національностей. Воно також продемонструвало, що 10 000 кроків на день не є обов’язковою умовою для довголіття.

У рамках цього дослідження з’ясувалося, що люди, які проходили близько 8000 кроків на день, мали вдвічі меншу ймовірність передчасної смерті від серцевих захворювань або з інших причин, ніж ті, хто робив 4000 кроків на день. При цьому статистичні переваги додаткових кроків були невеликими (тобто додаткові кроки не забезпечували особливого посиленого захисту від передчасної смерті).

Як зазначає видання, в реальності далеко не всі люди досягають позначки в 10 тисяч кроків на день. Згідно з оцінками, більшість дорослого населення США, Канади та інших західних країн у середньому проходить менш ніж 5 тисяч кроків на день.

І навіть якщо поставити за мету робити 10 000 кроків на день, цю норму не так просто виконати.

Так, у 2005 році в Генті (Бельгія) провели дослідження, в рамках якого місцевим жителям видали крокоміри і попросили їх протягом року проходити не менше 10 тисяч кроків щодня. Із 660 чоловіків і жінок, які завершили випробування, лише близько 8% впоралися із завданням.

Через чотири роки в Генті провели ще одне дослідження, і з’ясувалося, що більшість із цих людей повернулися до звичної кількості кроків, яку вони проходили ще до початку випробування.

За словами доктора Лі, достатньо збільшити норму на кілька тисяч кроків, і це цілком досяжна мета.

Офіційні рекомендації, випущені в США та інших країнах, радять присвячувати фізичній активності не менше 150 хвилин на тиждень (приблизно півгодини на день) на додаток до інших рухів, які ми здійснюємо в повсякденному житті.

За словами доктора Лі, якщо перевести цей показник у кроки, то вийде трохи більше 16 тисяч кроків на тиждень або 2-3 тисячі на день (дві тисячі кроків – це приблизно одна миля або ж 1,6 тис. км).

Повсякденна діяльність (покупки, домашня робота тощо) складають близько 5000 кроків. Якщо до них додати ще 2-3 тисячі кроків, загальна кількість складе 7-8 тисяч, що, на думку доктора Лі, є найоптимальнішим варіантом.