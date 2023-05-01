Існують правила розміщення стелажів для товарів на складі. Вони враховують безліч факторів, такі як розмір та форма приміщення, характеристики вантажу, які зберігатимуться на складі, та ефективність використання площі. Нижче розглянемо загальні правила для створення оптимізованого приміщення.

Інструкції з розміщення стелажів на складі

Деякі загальні рекомендації щодо розміщення стелажного обладнання та вантажів у складських приміщеннях включають таке:

Розташовуйте стелажі таким чином, щоб між ними був достатній прохід для вільного переміщення працівників та спеціальної техніки. Розбивайте склад на зони зберігання, які будуть визначати розташування та кількість стелажів. Розміщуйте товари, що найчастіше використовуються, на більш доступних рівнях стелажного обладнання, а менш використовувані вантажі – на вищих рівнях. Враховуйте допустиме навантаження для кожного типу стелажа, щоб уникнути обвалення полиць. Забезпечте правильне освітлення та вентиляцію в складських зонах, щоб зберегти якість та безпеку товарів. Розміщуйте важчі товари на нижніх полицях стелажів, щоб запобігти небезпеці їх падіння чи пошкодження. Не залишайте товари в проходах між стелажами, щоб не заважати вільному руху працівників та полегшити доступ до вантажів. Вибирайте оптимальний тип стелажного устаткування для певного виду товарів. Наприклад, якщо товари важкі – тоді краще придбати палетні чи металеві стелажі.

Вищезазначені пункти є лише загальними рекомендаціями, і конкретні правила розміщення стелажів можуть відрізнятися залежно від типу вантажів, які зберігатимуться на складі, параметрів приміщення тощо.

Комплектація складу та монтаж стелажного обладнання: професійна допомога

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