Інструкції з розміщення стелажів на складі
Деякі загальні рекомендації щодо розміщення стелажного обладнання та вантажів у складських приміщеннях включають таке:
- Розташовуйте стелажі таким чином, щоб між ними був достатній прохід для вільного переміщення працівників та спеціальної техніки.
- Розбивайте склад на зони зберігання, які будуть визначати розташування та кількість стелажів.
- Розміщуйте товари, що найчастіше використовуються, на більш доступних рівнях стелажного обладнання, а менш використовувані вантажі – на вищих рівнях.
- Враховуйте допустиме навантаження для кожного типу стелажа, щоб уникнути обвалення полиць.
- Забезпечте правильне освітлення та вентиляцію в складських зонах, щоб зберегти якість та безпеку товарів.
- Розміщуйте важчі товари на нижніх полицях стелажів, щоб запобігти небезпеці їх падіння чи пошкодження.
- Не залишайте товари в проходах між стелажами, щоб не заважати вільному руху працівників та полегшити доступ до вантажів.
- Вибирайте оптимальний тип стелажного устаткування для певного виду товарів. Наприклад, якщо товари важкі – тоді краще придбати палетні чи металеві стелажі.
Вищезазначені пункти є лише загальними рекомендаціями, і конкретні правила розміщення стелажів можуть відрізнятися залежно від типу вантажів, які зберігатимуться на складі, параметрів приміщення тощо.
Комплектація складу та монтаж стелажного обладнання: професійна допомога
Якщо ви не знаєте, які стелажі підібрати та як максимально ефективно встановити обладнання саме на вашій площі, – звертайтесь до професіоналів. З їх допомогою ви заощадите свій час і гроші, оскільки фахівці швидко та грамотно підберуть необхідні стелажі для вашого складу, щоб найкращим способом зробити площу оптимальною та зручною для зберігання товарів.
Hold – це українська компанія, що пропонує комплексні рішення для складів, магазинів, архівів. Фахівці компанії розпочинають проєкт із розробки та прорахунків, а після монтажу та закінчення проєкту забезпечують післягарантійне обслуговування обладнання. До того ж компанія Hold представляє якісні стелажі для супермаркетів, складських приміщень, стелажі для магазинів продуктів (торгове стелажне обладнання) тощо. Також на сайті компанії можна підібрати інші товари промислового призначення.