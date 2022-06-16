«Чи існуватиме Україна за три-чотири роки, щоб насолодитися шоу»: Арахамія про наслідки санкцій для РФ

Під час своєї поїздки до Вашингтона голова фракції "Слуга народу" та глава української делегації на переговорах з РФ Давид Арахамія сказав, що наразі постає питання, чи існуватиме Україна через три-чорити роки.

Про це повідомляє видання Axios.

За його словами, Росія відчує всі наслідки міжнародних санкцій через три-чотири роки. Проте йому невідомо, чи існуватиме тоді Україна, щоб побачити наслідки світового тиску на РФ.

Він додав: зараз країна-агресор ізольована від санкцій через високі ціни на нафту. Однак немає сумніву, що всі наслідки вона відчує повною мірою за кілька років.

“Питання в тому, чи будемо ми [Україна] тут за три-чотири роки, щоб насолодитися шоу”, — сказав Арахамія.

Також він розповів про втрати української армії. Давид Арахамія заявив, що кожного дня на фронті з російським агресором гине до 500 захисників України. Хоча раніше президент Володимир Зеленський називав менші цифри.