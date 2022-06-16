«Чи існуватиме Україна за три-чотири роки, щоб насолодитися шоу»: Арахамія про наслідки санкцій для РФ

Про це повідомляє видання Axios.
За його словами, Росія відчує всі наслідки міжнародних санкцій через три-чотири роки. Проте йому невідомо, чи існуватиме тоді Україна, щоб побачити наслідки світового тиску на РФ.
Він додав: зараз країна-агресор ізольована від санкцій через високі ціни на нафту. Однак немає сумніву, що всі наслідки вона відчує повною мірою за кілька років.
“Питання в тому, чи будемо ми [Україна] тут за три-чотири роки, щоб насолодитися шоу”, — сказав Арахамія.
Також він розповів про втрати української армії. Давид Арахамія заявив, що кожного дня на фронті з російським агресором гине до 500 захисників України. Хоча раніше президент Володимир Зеленський називав менші цифри.
- Арахамія у своєму листі, адресованому адвокатам російського олігарха Романа Абрамовича, розповів, що останній взяв участь у порятунку чотирьохсот тисяч українців.
- За словами його словами жодні переговори з представниками держави-окупанта не проходять без консультацій сторони України з ЗСУ.
- Раніше Давид Арахамія звинуватив провідні американські видання у розповсюдженні “відвертих фейків” щодо можливого вторгнення Росії в Україну. Він назвав публікації у CNN, Bloomberg та WSJ гіршими за пропаганду на російському ТБ.
- Він був переконаний, що Захід та США своїми заявами “сіють паніку” навколо можливого нового вторгнення Росії в Україну.
- Зокрема, Арахамія заявляв, що наразі Україна не готова до жінки на посаді міністра оборони.