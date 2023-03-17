Кредитні зобов’язання завжди викликають запитання. Одним з них є інформація про несплату займу в період воєнного стану. Кожен позичальник повинен знати свої права, однак у той самий час не нехтувати обов’язками, які накладає на нього умова кредитування. Читайте подробиці.

Де взяти швидкі гроші на поточні потреби

Один зі способів — це мікропозика під 0 відсотків. Така послуга дозволяє у короткий термін отримати невелику суму на поточні витрати чи для закриття конкретної потреби, наприклад, потрібно купити побутову техніку чи терміново звернутися у приватну стоматологію і т.д. і т.п.

Що робити з кредитом під час війни

Якщо з об’єктивних причин виплату кредиту продовжити немає можливості, можна скористатися правовою підставою, яка дозволяє позичальнику призупинити або повністю скасувати виплату боргу. У Цивільний кодекс були внесені доповнення, які спираються на Закон України від 15.03.2022 № 2120-IX “Про внесення змін до Податкового кодексу України….”. Отже, виконання грошового зобов’язання (позика, кредит) може бути припинене або скасовано у період дії в Україні воєнного стану, надзвичайного стану, а також протягом 30 днів після припинення чи скасування такого стану.

“Окрім того, що протягом вказаного часу платіжна відповідальність, визначена ст. 625 Цивільного кодексу, може бути скасована, позичальник може не сплачувати штрафи та пені за прострочену або частково прострочену виплату, починаючи з 24 лютого 2022 року”.

(Адвокатське об’єднання Рябінін, Переверзєв і Партнери).

Існує декілька важливих нюансів, які необхідно враховувати, свідомо призупиняючи виплату кредиту:

кредитні зобов’язання не зникають (після припинення воєнного стану борг все одно доведеться повернути);

якщо є можливість сплачувати кредит, потрібно це робити — таким чином кожен громадянин підтримує роботу банківського сектору України;

у разі нестачі коштів або неможливості сплачувати кредит у попередньому обсязі потрібно звернутися до банку з пропозицією реструктуризації боргу (розподілення залишку боргу на менші виплати протягом більш тривалого часу).

Чи варто брати довгостроковий кредит для погашення позики, залежить від того, якого розміру позика, на який термін береться кредит і чи має позичальник реальну можливість організувати виплати таким чином, щоб не попасти у боргову яму. В даному питанні допоможе системність, відсутність інших боргів, а також стабільна робота чи можливість знайти у разі потреби додатковий заробіток. У будь-якому разі, кредитування на довгий термін досить поширене і залишається популярним навіть у кризові часи. Докладніше читайте в статті.

Таким чином, діючи в рамках закону цілком можливо зупинити виплати по кредиту або навіть повністю їх скасувати. До об’єктивних підстав належить повна або часткова втрата здатності працювати, знищення майна, купленого у кредит та інші важкі фактори, що не залежать від боржника та через які особа має право на припинення (скасування) кредитних зобов’язань.