Чим далі, тим більш демократичною стає чоловіча та жіноча мода. Ще декілька десятиліть тому носити шльопанці в офіс було принаймні недоречно — доводилося надягати закрите взуття навіть у літній сезон.

Проте зараз чоловічі сланці добре вписуються в абсолютно різні стилі. В інтернет-магазині MEGASPORT ви знайдете гарні варіанти для найспекотнішого часу.

Як адаптувати сланці в офісний стиль?

Єдиним можливим табу є дрес-код, на якому наполягає керівництво. Проте в більшості сучасних компаній відкрите взуття аж ніяк не забороняється. Ось декілька стильних рішень:

шорти та лляна сорочка вільного крою — найбільш універсальний образ, який одночасно буде актуальним в офісі, на прогулянці та в клубі;

джинси та футболка — джинси з ефектом потертості та мінімалістичний верх у кежуальному стилі будуть стильно виглядати в офісі, де немає дрес-коду;

бриджі та футболка-поло — такий доволі стриманий лук гармонійно поєднує в собі одразу декілька стилів.

Взагалі сланці вже давно дають можливість виглядати модно й доречно. Єдине, чого дійсно не треба робити, — поєднувати їх з офіційним костюмом: для такого випадку прибережіть закрите взуття. Якщо ви вже вирішили дотримуватися вільного стилю, поєднуйте сланці із шортами, бриджами та повсякденними штанами.

Які шльопанці вибрати для офісу?

Отже, коли відкрите взуття не є проблемою у вашій компанії, подбайте про покупку сланців. Найкращим варіантом буде максимально нейтральна пара без зайвих елементів та в стриманому кольорі. Коричневе, чорне та бежеве взуття точно буде в пригоді. Та ніхто не забороняє яскраві акценти: тоді купуйте моделі червоного, помаранчевого або іншого помітного здалека кольору. Також у якості оригінального елементу можуть виступати написи на взутті.

Слідкуйте за тим, аби всі аксесуари створювали єдиний ансамбль. Не обов’язково вибирати ремінь та сумку чи рюкзак того самого кольору, що й взуття (цей тренд є трохи застарілим). Але повторення матеріалів, фактур, елементів дозволить врівноважити лук.

Стильно виглядають шкіряні та замшеві моделі. Проте якщо у вашій компанії немає жодних обмежень щодо зовнішнього вигляду, сміливо міксуйте одяг також із гумовим взуттям. Такий варіант особливо зручний, адже після роботи можна піти на вечірку або пляж.