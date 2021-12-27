Вживання розсолу суттєво не змінює рівень електролітів, які виводяться з організму під час похмілля. Тому позбавитись нездужання після гучної вечірки розсолом неможливо.

Дослідження щодо впливу, зокрема, і розсолу на організм людини проводив Національний центр біотехнологічної інформації США.

У дослідженні взяли участь дев’ять чоловіків віком від 25 років, середньої статури. У них відбирали зразки крові у стані спокою та кожні 5 хвилин після вживання 1 мл/кг маси тіла рідини.

Згідно із результатами експерименту, при таких об’ємах вживання розсолу не спричиняло істотних змін в концентрації електролітів у плазмі крові. Крім того, такі об’єми рідини не відновлюють будь-який дефіцит цих мікроелементів.

Як відомо, похмілля виникає у людини через зневоднення організму, в результаті якого виводяться й корисні мінерали – електроліти. Саме це є причиною сильної сухості у роті, головного болю та втоми. Крім того, спрагу викликає підвищення рівня цукру в крові через вживання алкогольних напоїв.

У Міністерстві охорони здоров’я України попереджають, що надмірне та часте споживання розсолу шкодить здоров’ю. Зокрема, в розчині з-під солінь міститься багато солі. Споживання його у великій кількості призводить до набряків, здуття живота, печії. Через високу концентрацію натрію в розсолі краще відмовитись від його вживання людям з високим артеріальним тиском.

Від вживання розсолу також краще відмовитись людям із захворюваннями шлунково-кишкового тракту, в тому числі тим, хто страждає на виразку шлунку, ерозію дванадцятипалої кишки, тощо.

Для боротьби із похміллям у МОЗ рекомендують пити більше чистої води, добре проспатися та збалансовано харчуватись.